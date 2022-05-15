عاجل- بعد قليل.. مؤتمر صحفى عالمى لرئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - ينطلق، بعد قليل، المؤتمر الصحفى العالمى الذى يعقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لعرض تفاصيل رؤية وتحركات وخطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.





ويتطرق المؤتمر لما يُعرف بـ "وثيقة ملكية الدولة" التى تتضمن الآليات والتفاصيل الخاصة بتنظيم وجود الدولة فى القطاع الاقتصادى، وتعاملها مع بعض الملفات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

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