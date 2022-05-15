جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن مؤتمر الحكومة اليوم تلبية لدعوة رئيس الجمهورية خلال إفطار الأسرة المصرية، متطرقًا لتداعيات الأزمة العالمية التى أثرت على الدولة المصرية.





جاء ذلك خلال المؤتمر الذى يعقد حاليًا بحضور وزراء التموين والتخطيط والصناعة والتجارة والزراعة. وأكد أن الدولة المصرية تعمل على توطين الصناعات المصرية واليات لتنشيط البورصة المصرية وشراكات القطاع الخاص فى المجال الاقتصادى، مع الاستمرار فى إجراءات الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية العالمية هى أسوأ أزمة يمر بها العالم منذ عشرينيات القرن الماضى، موضحا أن 12.5 تريليون دولار خسارة فى الناتج المحلى الإجمالى العالمى حتى 2024.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- مدبولى: 12.5 تريليون دولار خسارة فى الناتج المحلى العالمى حتى 2024 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.