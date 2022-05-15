حياة كريمة.. جهاز تنمية المشروعات بقنا يدعو المواطنين للاستفادة من خدماته

جدة - نرمين السيد - قام أشرف الداودى، محافظ قنا، ومحمود العمارى، مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقنا بجولة ميدانية بمركز فرشوط، أحد المراكز المستهدفة من مبادرة حياة كريمة، حيث قاما بزيارة عدد من المشروعات الممولة من الجهاز، وإجراء لقاءات مع أصحابها للوقوف على احتياجاتهم ومتطلباتهم لمساعدتهم على تطوير مشروعاتهم مما يساعدهم على الاستمرار والتوسع فى نشاطهم.





يأتى ذلك استمرارا لجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى تنفيذ محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لتطوير الريف المصرى، وتحسين البنية الأساسية والخدمات المجتمعية والنهوض بالأوضاع الاقتصادية فى القرى والمراكز الأكثر احتياجا وإتاحة فرص العمل لأبناء القرى المستهدفة من المبادرة خاصة فى الصعيد.

وأشاد أشرف الداودى محافظ قنا، بالدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات لدعم المواطنين وخاصة الشباب والمرأة لتشجيعهم على بدء مشروعات جديدة تسهم فى تحسين مستواهم الاقتصادى وأكد على استمرار التعاون بين المحافظة والجهاز لتقديم مختلف الخدمات التى تعمل على توفير حياة أفضل للمواطنين بالمحافظة وتوفير البيئة المناسبة التى تساعدهم على التوجه للعمل الحر.

وأشار محمود العمارى مدير فرع الجهاز بقنا، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة قنا تستهدف 5 مراكز، هى: أبو تشت، فرشوط، دشنا، الوقف، وقوص.

وأضاف أن جهاز تنمية المشروعات قام بضخ إجمالى تمويلات منذ بدء المبادرة وحتى الآن بلغت 82.6 مليون جنيه مولت 3307 مشروعات صغير ومتناهية الصغر، ووفرت بدورها حوالى 5047 فرصة عمل لأهالى تلك القرى.

كما وجه الدعوة للمواطنين بمحافظة قنا للتوجه لفرع الجهاز بالمحافظة للاستفادة من مختلف الخدمات التى تساعدهم على بدء مشروعات جديدة.