الرى تتسلم 7 محطات رفع مياه تخدم 448 ألف فدان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس محمد محمد عبد العاطى، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، لاستعراض أهم أعمال وأنشطة المصلحة.

وأوضح الوزير أن المصلحة تقوم بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الرى والصرف والخلط، بقدرات تصل إلى حوالى 400 مليون م3/ يوم من محطات الرى وأكثر من 150 مليون م3/ يوم من محطات الصرف تعمل معظمها بصفة دائمة خلال فتره أقصى الاحتياجات، بالإضافة لـ55 عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب، و5 مراكز طوارئ رئيسية منتشرة فى أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الرى والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول، وهى مراكز (مريوط – الوادى – أبوسكين – سيناء – كوم أمبو)، وتحتوى على وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 – 4.00) م3/ث، ووحدات توليد كهرباء توربينية بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت أو 2.50 ميجا فولت أمبير.

وأضاف أنه تم ويجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات الرى والصرف وإنشاء محطات جديدة لخدمة قطاعات الزراعة واستصلاح الأراضى والوفاء بالاحتياجات المائية المختلفة، حيث تم الاستلام الابتدائى خلال العام المالى الحالى لـ7 محطات لخدمة زمام 448 ألف فدان وهى محطات "مصرف 7 بكفر الشيخ - الغرق السلطانى 1-2 بالفيوم - المراشدة بقنا - السلسله بكوم أمبو - تروجا وشريشرا بالبحيرة)، كما تم الاستلام الابتدائى لمحطة بحر البقر الرئيسية ومحطة شادر عزام بمحافظة بورسعيد ضمن مشروع نقل مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5.60 مليون متر مكعب يوميا، كما أنه يجرى إنشاء محطة إسنا 1 بمحافظة الأقصر، ومحطة جنوب بورسعيد الجديدة بمحافظة بورسعيد، ومحطتى طويسة وبلانه بمحافظة أسوان، وجار تجارب التشغيل لمحطة بنى صالح بمحافظة بنى سويف، ومحطتى تل العمارنه 1-2 ونهو الأعمال المدنية المتبقية لمحطة دير السنقورية بمحافظة المنيا، وإحلال وتجديد محطة التحرير بمحافظة البحيرة، كما قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بتركيب 10 وحدات طوارئ ديزل وكهرباء بموقع الثروة السمكية بوادي مريوط على مصرف غرب النوباريه لحماية جسر محور التعمير ومنطقة غرب الإسكندرية من الغرق.

كما تم توريد وتركيب 6 محركات لمحطة الطابية الجديدة، وتوريد 23 طلمبة غاطسة و10 محركات لعدد من الآبار بالواحات البحرية، وتوريد وتركيب 4 صناديق تروس لمحطة المكس 1، و2 صندوق تروس لمحطة العطف 2 ، و3 صناديق تروس لمحطات البستان، و3 صناديق تروس لمحطة الطابية الجديدة، و3 صناديق تروس لمحطة العياط بالجيزة، و6 محركات لمحطه الطابيه الجديدة، وجار البت الفنى لعملية توريد مولدات ديزل متنقلة لخدمة محطات المصلحة فى أوقات الطوارئ والأزمات، كما أنه جار طرح عمليات توريد وتركيب حوالى 90 صندوق تروس لمحطات المصلحة على مستوى الجمهورية لرفع كفاءة المحطات للوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

كما تم الإعلان عن عملية توريد وتركيب محركات كهربائيه لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات.

كما يجرى إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول رى ومحطة سمتاى ضمن مشروع تحسين نوعيه المياه بمصرف كيتشنر.

وجار إنشاء أسوار بالمحطات التابعة للمصلحة لحمايه أملاك الدولة من التعديات، كما يتم العمل على رفع كفاءة المبانى الإدارية.

كما تم توفير الخامات اللازمة للورش الميكانيكية بكل إدارة مركزية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، بـ12 ورشة رئيسية يتبعها العديد من الورش الفرعية بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - الدقهلية - الشرقية - كفر الشيخ - شمال سيناء - اسوان - نجع حمادى -المنيا - توشكى)، للقيام بإعادة تأهيل الأجزاء التالفة وتوفير احتياجات المحطات من قطع الغيار المحلية، ويوجد بالورش مسابك لتوفير احتياجات المحطات من الكراسى النحاس والسبيكة، مع قيام الورش بتصنيع شبك الأعشاب وبوابات الحجز اللازمة للمحطات، وإجراء أعمال العمرات للمحركات الديزل، وتزويدها بالمعدات والآلات والأدوات ذات التقنية الحديثة.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قد انتهت خلال الفترة من عام 2016 وحتى تاريخه من تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات الرفع المتعثرة، والتى تأخر تنفيذها لفترات تتراوح بين (12 – 26) سنة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات (رفع الحارس - صرف سهل جنوب الحسينية - بنى حميل - الكيلو 57 بتوشكى - طابيه العبد – قوته - السلسله الجديدة - الغرق السلطانى 1 و2 - بنى صالح - دير السنقورية - تل العمارنة 1 و2)، والتى تخدم زمامات تصل إلى 470 ألف فدان.