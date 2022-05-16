انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر مايكروسوفت للتعليم العالى 18 مايو

جدة - نرمين السيد - يعقد مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP) بوحدة تطوير مشروعات التعليم بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، بعقد النسخة الأولى من مؤتمر مايكروسوفت السنوى للتعليم العالى، وذلك يوم الأربعاء الموافق 18 مايو الجارى، بأحد الفنادق بالقاهرة.





يأتى ذلك برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبإشراف الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى والمهندس ناصر الأمير المدير التنفيذى مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات (ICTP)، وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن المؤتمر يهدف إلى التعريف بالدور الذى تلعبه شركة مايكروسوفت فى قطاع التعليم العالى على مستوى العالم، وكيفية الاستفادة من الخبراء فى هذا المجال، لتنفيذ خطة التحول الرقمى داخل الجامعات المصرية، مع توضيح ما تم إنجازه من مهام فى مجال تكنولوجيا المعلومات على مدار الأعوام السابقة، وكذلك عرض مبادرة إنشاء موقع مركزى لتقديم الخدمات التكنولوجية لجميع الجامعات المصرية، من خلال منصة موحدة تتيح إنشاء المواقع والخدمات باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، من خلال خطوات بسيطة تتبعها كل جامعة على حسب احتياجاتها ومتطلباتها التكنولوجية، مما يساهم فى نشر الخدمات التكنولوجية بطريقة ميسرة وآمنة لجميع العاملين بقطاع التعليم العالى والبحث العلمى، والعمل على تحسين التصنيف الرقمى للجامعات المصرية. وأضاف المتحدث الرسمى أنه من المقرر الإعلان عن عدد من الخدمات الجديدة التى تقدمها شركة مايكروسوفت، لتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلاب من تحقيق أفضل ما لديهم، من خلال عرض بعض التطبيقات والحلول التقنية الجديدة المقدمة من قبل الشركة.

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