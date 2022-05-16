مصر تطلق أكبر مصنع لإنتاج السكر فى العالم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كما يعد المصنع ـ بحسب إكسترا نيوز ـ هو الأكبر من نوعه لصناعة سكر البنجر فى العالم، إذ ينتج 9000 ألف طن سنويا.

ويهدف المشروع إلى تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضى الصحراوية باستخدام المياه الجوفية، لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر فى السنة.

كما يسهم المشروع فى سد 75% من الفجوة بين إنتاج السكر واستهلاكه، والتى تبلغ حاليا 1.1 مليون طن سنويا.