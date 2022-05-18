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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698636/وزير-الأوقاف-دعوات-هدم-مصلى-قبة-الصخرة-استفزاز-صارخ-لمشاعر-المسلمين

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقفا، إن دعوات متطرفي المستوطنين إلى هدم مصلى قبة الصخرة إذكاء للتطرف الديني و استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين حول العالم.

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وأضاف في تغريدة له على صفحته بـ"تويتر:، الأربعاء، أن الدعوات لهدم مصلى قبة الصخرة عنصرية مقيتة تتطلب تدخلا أمميا لكبح جماح هذا التطرف العنصري من خلال قوانين ملزمة تجرم الاعتداء على جميع المقدسات.

دعوات لاهافا لتفكيك قبة الصخة

كانت منظّمة "لاهافا"، قد دعت المستوطنين إلى تنظيم مسيرة في الأقصى، نهاية الشهر الجاري، وتفكيك "قبة الصخرة".

يشار إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية، قد نددت بالدعوات التي أطلقها رئيس منظمة «لهافا» اليهودية الإرهابية، بشأن هدم وتفكيك قبة الصخرة المشرفة وبناء الهيكل المزعوم في ساحات الأقصى، وحشد أوسع مشاركة لاقتحامات المسجد الأقصى الأحد المقبل.

وقالت خارجية فلسطين إن دعوات رئيس لهافا الإرهابية هي الوجه الآخر لتصريحات ومواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نفتالي بينت، التي أطلقها في الضفة المحتلة، كما تعتبر إصرار إسرائيلي باستهداف المسجد الأقصى لتكريس تقسيمه الزماني ومن ثم تقسيمه مكانيا على طريق هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه، في إطار مخططات الاحتلال التهويدية للقدس وضمها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وحملت فلسطين الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذه الدعوات العنصرية التي تحرض على مزيد من تصعيد عدوان الاحتلال ضد القدس ومقدساتها، وهو ما ينذر بحرب دينية لا يمكن السيطرة عليها وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني عامة وبحق المواطنين المقدسيين بشكل خاص.