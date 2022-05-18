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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /698642/انتخاب-محمد-الإتربي-رئيسا-لمجلس-إدارة-اتحاد-المصارف-العربية

انتخب محمد الإتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر، رئيسًا لمجلس إدارة اتحاد المصارف العربية لمدة 3 سنوات، خلفًا للشيخ محمد الجراح الصباح الذى انتهت فترة رئاسته للاتحاد.

دوت الخليج كما تم انتخاب طارق فايد رئيس بنك القاهرة عضوًا فى مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن المصارف المشتركة لمدة 3 سنوات.

مدبولي يلتقي بقيادات اتحاد المصارف العربية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استقبل أمس الثلاثاء، الشيخ محمد جراح الصباح، ومحمد الأتربي، ووسام حسن فتوح، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وهاني علي عبدالله، المدير الإقليمي لاتحاد المصارف العربية، وذلك فى إطار مشاركته والوفد المرافق في فعاليات "المؤتمر المصرفي العربي السنوي" لعام 2022، الذي يُعقد تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة العربي.

ورحب الدكتور مصطفي مدبولي برئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، في إطار مشاركته والوفد المرافق في فعاليات "المؤتمر المصرفي العربي السنوي" لعام 2022، الذي يُعقد تحت عنوان "تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في المنطقة العربية"، يوم 18 مايو 2022 في القاهرة. كما توجه رئيس الوزراء بالشكر إلى اتحاد المصارف العربية لاختيار مصر لعقد المؤتمر، فضلا عما سيتطرق إليه المؤتمر من التعريف بواقع الاقتصاد المصري، وفرص الاستثمار، والإمكانيات الاقتصادية التي تمتلكها مصر، بما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.