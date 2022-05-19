وأوضح المحافظ فى بيان اليوم، أن الجمعية الزراعية المركزية، قدمت قروضا بمبلغ 6 ملايين و800 ألف جنيه، ووفرت 1600 طن حبوب وأعلاف، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تألو جهدا فى تقديم التيسيرات والدعم لمربى الثروة الحيوانية مع تذليل العقبات والعمل على تقديم خدمات متكاملة لهم سواء بيطرية أو قروض أو أعلاف للتيسير عليهم والحفاظ على الثروة الحيوانية.
وأكد المحافظ تسهيل حصول المربين على الأعلاف والعلاجات البيطرية بتقديم الطلبات للجنة إدارة صندوق تمويل الثروة الحيوانية والمراعى، تصل إلى 40 ألف جنيه لكل حالة فى حال طلب الاعلاف و5 آلاف جنيه، فى حال طلب العلاجات بشروط ميسرة بضمان جمعيته الزراعية الفرعية بكل مدينة ولمدة 6 أشهر.
من جانبه، أشار رئيس صندوق تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة المهندس حسين السينيى إلى أن الصندوق يستقبل أى طلبات للمربين سواء بمقر الصندوق بالجمعية الزراعية المركزية أو عن طريق الجمعيات الزراعية الفرعية لتقديم الدعم اللازم لهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق تنمية الثروة الحيوانية يقدم قروضا ميسرة لـ 49 مربيا فى مطروح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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