فحص 1302 مواطن ضمن قافلة طبية فى قرية النوادرية بدمياط

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المديرية - فى بيان صحفى اليوم السبت - أن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا فى قرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقال وكيل وزارة الصحة فى دمياط الدكتور السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة، مضيفا أنه جرى تحويل 26 حالة من بين هذه الحالات لتلقى العلاج اللازم فى المستشفيات، وأيضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لــ 6 حالات، فضلا عن إجراء 526 تحليلا معمليا وفحص 23 حالة بالأشعة و19 حالة أخرى.