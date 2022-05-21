جدة - نرمين السيد - وأوضحت المديرية - فى بيان صحفى اليوم السبت - أن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعًا فى قرى المحافظة، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووزير التعليم العالى والبحث العلمى القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وقال وكيل وزارة الصحة فى دمياط الدكتور السيد عبد الجواد إن القافلة تضمنت التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان وأيضاً وحدتين للأشعة، مضيفا أنه جرى تحويل 26 حالة من بين هذه الحالات لتلقى العلاج اللازم فى المستشفيات، وأيضاً اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لــ 6 حالات، فضلا عن إجراء 526 تحليلا معمليا وفحص 23 حالة بالأشعة و19 حالة أخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فحص 1302 مواطن ضمن قافلة طبية فى قرية النوادرية بدمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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