رابط الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد على موقع دعم مصر 2022 tamwin.com

يبحث الكثير من المواطنين في مصر في هذه الفترة عن الخدمات المقدمة من موقع دعم مصر مثل الاستعلام عن بطاقة التموين، حيث كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أدلت بتصريحات في الفترة الأخيرة ألزمت المواطنين بضرورة تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل عبر موقع دعم مصر للتموين، ووجهت بضرورة سرعة تحديث البطاقة لمن تظهر له رسالة موجهة بذلك على كوبونات صرف الخبز أثناء الحصول على حصة الخبز اليومية من المخابز، وقد اكتشف المواطنون أن موقع دعم مصر الإلكتروني الخاص بالوزارة يقدم العديد من الخدمات التموينية للمواطنين مثل الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد، للتأكد من استمرارية عمل البطاقة وصرف الحصص التموينية لأصحابها.

وزارة التموين الاستعلام عن بطاقة التموين وعدد الأفراد

ويمكن الاستعلام عن بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر الإلكتروني عن طريق الخطوات الآتية:

أولا قم بتسجيل الدخول عبر موقع دعم مصر الرسمي

ثم قم بالضغط على استعلام عن مكاتب التموين

وبعد ذلك قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك

قم بملء خانات الرقم القومي.

قم باختيار تبويب خدمات تموينية للمواطنين

أدخل استعلام عن صرف البطاقة أو استعلام عن حالة طلب

دعم مصر للتموين تحديث البيانات

ويمكن تحديث بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى موقع دعم مصر الإلكتروني

اختر أيقونة خدمات تموينية للمواطنين وتكون موجودة على يمين الشاشة الرئيسية

اختر تبويب تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري

قم بإدخال رقم بطاقة التموين الخاصة بك والمؤلف من 12 رقم

تظهر أسماء الأسرة المسجلة على البطاقة لإدخال الرقم القومي الخاص بهم

بعد ملئ الرقم القومي الخاص بكل فرد في الأسرة تباعا تظهر أيقونة نهائية تطلب إدخال رقم المحمول الخاص برب الأسرة

بعد إدخال رقم الموبايل قم بالضغط على كلمة إرسال الرقم السري

يتم إرسال الرقم السري على المحمول الخاص بك خلال دقائق

بعد استلام الرقم السري تكون عملية التحديث قد اكتملت

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل

كما نوهت وزارة التموين أنه خلال أسبوعين فقط لا بد أن يكمل أصحاب بطاقات السلع التموينية خطوات إضافة رقم التليفون لتحديث بطاقة التموين 2022، وذلك طبقا لما جاء في تصريحات وزارة التموين من خلال الرسائل التي ظهرت عبر بونات صرف الخبز، كما نوهت أن تحديث بطاقة التموين في إطار حرص وزارة التموين على منح أفضل الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية وتطوير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.