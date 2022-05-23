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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699578/سيدات-طائرة-الأهلي-يتابع-مواجهة-قرطاج-التونسي-والبنك-التجاري-الكيني

حرص حمدي الصافي المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي، ولاعبات الفريق، حرصوا على متابعة مباراة قرطاج التونسي والبنك التجاري الكيني، ضمن منافسات المجموعة الثانية ببطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما حقق سيدات طائرة الأهلي الفوز على فريق الجمارك النيجيري بثلاثة أشواط دون مقابل، ليكون الفوز الثاني للفريق على التوالي.

نتيجة مباراة الأهلي ضد وفاق سطيف

وأستطاع النادي الأهلي في التأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثالثة علي التوالي أمام نظيره فريق الوداد المغربي، حيث من المقرر إقامة المواجهة في المغرب، يوم 30 الجاري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الأول في شباك وفاق سطيف بعد تبادل الكرة مع بيرسي تاو ثم سدد أحمد عبد القادر الكرة من داخل منطقة الجزاء على يسار الحارس لداخل الشباك، بينما تعادل الفريق الجزائري في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

فيما استطاع نادي وفاق سطيف الجزائري تسجيل الهدف الثاني في مرمى محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، في الدقيقة 61 ، لتصباح النتيجة 1-2 لصالح الفريق الجزائري، فيما تعادل محمد شريف للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع من عمر المباراة.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 30 مايو الجاري، على ملب مركب محمد الخامس بالمغرب.

وتعيد تلك المواجهة بين الأهلي والوداد ذكريات نهائي نسخة 2017 والتي خسرها الأهلي لصالح الوداد الذي توج بالبطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 1-2 في مجموع اللقائين، حيث كانت المبارة النهائية بنظام الذهاب والعودة حينها.