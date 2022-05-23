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القاهرة في الاثنين 23 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /699579/ممثل-الصحة-يبدي-موافقته-للنواب-على-إقامة-مستشفى-لعلاج-الإدمان-بالبحيرة

عقد نواب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة الدكتور أشرف حاتم، ناقشوا خلاله طلب إحاطة مقدم من النائبة سناء برغش، بشأن عدم اتخاذ أية إجراءات حيال ما سبق وأشار به وزير الصحة بشأن إقامة مستشفى صحة نفسية وعلاج الإدمان بمحافظة البحيرة ضمن خطط الوزارة مع عدم استغلال مستشفيات التكامل وأيضا ضرورة فتح وتشغيل وحدة الحروق ووحدة السموم وزيادة عدد أسرة العناية المركزة والحضانات المزودة بأجهزة تنفس عالية التردد بمستشفى دمنهور التعليمي – محافظة البحيرة.

دوت الخليج ممثل الصحة يبدي موافقته للنواب على إقامة مستشفى لعلاج الإدمان بالبحيرة رد على ذلك ممثل وزارة الصحة بإبداء الموافقة على إقامة مستشفى للصحة النفسية وعلاج الأدمان بمستشفى التكامل ببرقوقة بمركز دمنهور لخدمة محافظة البحيرة. وتطرقت النائبة سناء برغش إلى طلب الإحاطة أمام اللجنة، وتناولت الحديث عن كافة الإجراءات والمكاتبات التى تمت على مدار الأعوام السابقة للانتهاء من موافقات الأمانات المختصة وكافة الجهات المعنية بمحافظة البحيرة ومديرية الصحة لإقامة المشروع. وشددت برغش، على أهمية إنشاء مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمحافظة البحيرة لخدمة أهالى المحافظة بكافة مراكزها وقراها.

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