الموت يفجع الفنان كريم قاسم.. تفاصيل

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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - رحلت عن عالمنا، اليوم الثلاثاء الموافق 24 من شهر مايو الجاري، عمة الفنان الشاب كريم قاسم ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد تشيع الجنازة.

دوت الخليج يرصد وفاة عمة كريم قاسم.

كريم قاسم يعلن وفاة عمته

وأعلن قاسم نبأ وفاة عمته من خلال خاصية استوري على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفت إلى رحمة الله عمتي ماجدة محمود قاسم، أرجو الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

كريم قاسم يتألق في يوتيرن

على الصعيد الآخر، تالق كريم قاسم في مسلسل يوتيرن، ويقوم كريم قاسم في أحداث المسلسل بدور خالد، وهو قبطان له علاقات متعددة يدخل في صراع عائلي بسبب جوازه من امرأة فارق السن بينهما كبير، ويورط في حادث قتل سيدة بالسيارة عن طريق الخطأ، لتبدأ محاولات ابتزازه.

وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى

دافع الفنان كريم قاسم عن زميلته ريهام حجاج، بطلة مسلسل «يوتيرن»، على خلفية الانتقادات التي وجهت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، خاصة تلك المتعلقة بتدخلها في العمل أثناء التصوير، علما أن الفنان توفيق عبدالحميد نفى أن تكون ريهام هي السبب في اتخاذه قرار الاعتزال مجددا بعد الانتهاء من تصوير العمل.

وأكد قاسم، في تصريحات تلفزيونية، أن ريهام تتعرض لهجوم ممنهج من صفحات وحسابات وهمية ليس لها أي سجل أو تاريخ سابق في التفاعل سوى بالتدوينات الخاصة بريهام وأعمالها، مشيرا إلى أنه لم يجد منها أي شيء خلال عملهما معا لعامين متتاليين.

وجاءت تصريحات كريم في وقت تتابع ريهام ردود الفعل على العمل، وتتهم طليقة زوجها الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضمنا بالوقوف وراء حملات الهجوم التي تتعرض لها، فيما وجهت ريهام الشكر لكريم عبر حسابها على «انستغرام» لمساندته لها وحديثه الإيجابي عنها.

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير.