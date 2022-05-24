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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699764/سارة-النحاس-تطالب-بإطلاق-منصة-إلكترونية-للحجز-والاستعلام-عن-الخدمات-القنصلية

تقدمت النائبة سارة النحاس عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجة للدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، والسفير سامح شكري وزير الخارجية، والمهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن “إطلاق منصة إلكترونية للحجز والاستعلام عن الخدمات القنصلية وإجراءات التوثيق بوزارة الخارجية".

دوت الخليج

«سارة النحاس» تطالب بإطلاق منصة إلكترونية للحجز والاستعلام عن الخدمات القنصلية وإجراءات التوثيق بوزارة الخارجية

وقالت "النحاس " فى الطلب المقدم منها، إنة انطلاقا من استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية، وسعيا لتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع كافة وزارات الدولة وهيئاتها وأجهزتها، في دعم التحول الرقمي والتطوير المؤسسي.

وأضافت" عضو مجلس النواب " أنة استرشادًا بما تم إنجازه باستخدام المنصات الإلكترونية لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين بالتقنيات الحديثة “التقاضي الإلكتروني للمحاكم الاقتصادية- خدمات الشهر العقاري- بطاقات التموين- تسجيل لقاحات ضد فيروس كورونا- منظومة التأمين الصحي الشامل- البريد المصري- سداد الرسوم بالعديد من القطاعات ومعاملات التوقيع الإلكتروني “، فضلا عن تعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، وذلك لتحسين العمل داخل الجهاز الإداري للدولة ليعمل بكفاءة وفاعلية أسرع، لذا انطلاق منصة إلكترونية متكاملة لخدمات تنهي مشكلة تكدس المواطنين أمام مكاتب التصديق سواء من داخل المحافظة ، بل والمحافظات المجاورة.

وذلك نتيجة لما تم من إغلاق بعض مكاتب التصديق وعدم وجود عدد كاف من الموظفين بالوزارة واللجوء كثيرا للندب وتدريب موظفين من وزارات أخرى للعمل بمكاتب التصديق وتوثيق الأوراق كما تم بالمنيا وقنا والإسكندرية .