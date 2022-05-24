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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699771/النائب-أيمن-محسب-يطالب-وزير-التنمية-المحلية-بـ-تعديل-اشتراطات-البناء-الجديدةتحتاج-لضبط

طالب النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بضرورة تعديل اشتراطات البناء الجديدة، موضحا انها وضعت لضبط عملية البناء، وهي نفسها تحتاج للضبط، إضافة إلى كثرة شكاوى المواطنين منها.

دوت الخليج

النائب أيمن محسب يطالب وزير التنمية المحلية بـ تعديل اشتراطات البناء الجديدة:«تحتاج لضبط»

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع، وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة.

ووجه سؤاله لوزير التنمية المحلية،على اي اساس تم ووضع اشتراط 70% للارضي التي لا تزيد مساحتها عن 275 متر، مضيفا بعد كده نقول للناس ده كان نشاط واحد..ميعملش محلات تحت البيت”.

وتسائل محسب، لماذا اغفل القانون القري المصرية التي يعيش بها نصف سكان مصر، وكيف للحكومة اعطاء رخصة بدورين فقط، فى حين أنها تتصالح على قطعة ارض ب 14 دور، لافتا إلى المخلفات والقمامة فى شرق وغرب القاهرة، والتعاقد مع نفس الشركة القديمة التيفشلت فى حل ازمة القمامة وتسببت فى حسائر بـ مليار جنيه.

هذا ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى تحذيرا للنواب خلال ترأسه الجلسة العامة اليوم، من تجاوز الوقت المحدد للحديث فى طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، مشددا على أن مكبر الصوت خلال المداخلات الكلامية سوف يتم قطعه بدون تفرقة بين النواب.

وأضاف جبالي بقوله: لكل عضو مدة دقيقتان فى الحديث، ولن يتم منح الكلمة لمن يتم النداء على اسمه ولا يكون متواجدا بالقاعة"، موجها النواب بضرورة النظر لساعة التوقيت واستغلال الوقت المحدد للحديث بدون تكرار أو التطرق إلى موضوعات خارج ما جاء بطلبات الإحاطة والأسئلة والمناقشة، لأن مكبر الصوت سوف يغلق تلقائيا بدون تفرقة بين النواب.