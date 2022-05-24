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القاهرة في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /699774/إحالة-سيدة-قامت-بابتزاز-طبيب-بفيديوهات-وصور-جنسية-للجنايات

أمرت نيابة عابدين، اليوم الثلاثاء، بإحالة السيدة المتهمة بإبتزاز طبيب بفيديوهات وصور لمحكمة الجنايات، بعدما أقامت سيدة علاقة مع الطبيب بالاتفاق مع صديقتها بالتصوير، وتعرضه للإبتزاز مقابل مبلغ مالي بمنطقة وسط البلد.

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وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال المباحث بلاغا من الطبيب يفيد تعرضه للابتزاز من قبل سيدة كانت قد أرسلت له بعض مقاطع الفديو من داخل عيادته، الذي يظهر فيه مع فتاه، مقابل مبلغ مالي ضخم أو النشر على منصات التواصل الإجتماعي.

وبعمل التحريات الأزمة والتحقيقات تبين أن الفتاه حضرت إلى عيادة الطبيب بغرض الكشف عليها، واستطاعت انت تستدرجه، واتفقا على انت تقوم بينهم علاقة في اليوم التالي داخل العيادة وحضرت صديقتها معها واستطاعت أن توثق ذلك بهاتفها المحمول.

وأكدت التحريات أن الفتاه قامت بإبتزار الطبيب بإرسال صور وفيديوهات يظهر بيها مع فتاه داخل عيادته مقابل مبلغ مالي، ولكن رفض الطبيب وقام بالإبلاغ عنهم.

إحالة سيدة قامت بابتزاز طبيب بفيديوهات وصور للجنايات

وتمكنت رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القيض علي الفتاة وصديقتها وأقتيادها إلي الديون، وحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.