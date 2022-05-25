انت الان تتابع تفاصيل خبر النيابة العامة تستمع لأقوال الشهود في واقعة حسام حبيب شرين عبد الوهاب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 25 مايو 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /699937/النيابة-العامة-تستمع-لأقوال-الشهود-في-واقعة-حسام-حبيب-شرين-عبد-الوهاب

استمعت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، بالشيخ زايد لأقوال الشهود في واقعة اتهام المطرب حسام حبيب لإتهامه في قضية بسب وقذف الفنانة شيرين عبد الوهاب، وحيازته سلاح نارى برخصة منتهية منذ 2019، وذلك للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

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وأمرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد قرار التحفظ علي السلاح بعد أن كشفت التحقيقات أن رخصة السلاح المضبوطة منتهية منذ 2019 الذي يمكله الفنان حسام حبيب، كما أمرت بإخلاء سبيل المتهم بعد التحقيق معه بكفالة 10الآف جنيه.

وكانت المطربة شيرين عبد الوهاب قد قامت بإجراء اتصال هاتفي بشرطة النجدة من أجل أخذ تعهد على طليقها حسام حبيب بعدم التعرض لها هي وبناتها، بحسب مصادر أمنية.

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الشيخ زايد يفيد فيه بورود اتصال هاتفي من الفنانة شيرين عبدالوهاب المقيمة بفيلا دائرة قسم ثاني الشيخ زايد بشرطة النجدة، لأخذ التعهد على الفنان حسام حبيب طليقها بعدم التعرض لها هي وبناتها.

فيما أوضح الفنان حسام حبيب، عندما تم سؤاله بشأن الواقع وأسباب وجوده بفيلا شيرين عبد الوهاب، قرر أنَّه متواجد في فيلا الفنانة بعد اتفاقات بينهم لإنهاء مشروع فني، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من جانبها، أصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا رسميا، طاالبت فيه بعدم تناول أخبار خلافاتها الشخصية مع طليقها حسام حبيب بالإضافة إلى عدم الخوض في تفاصيلها.

وجاء بيان شيرين عبد الوهاب بعد تقدمها اتهاما لحسام حبيب بالتعدي عليها وابنتيها بالسب والقذف والتعدي عليها وحررت بلاغ صباح ،أمس وطلبت تعهده بعدم التعرض لهم.

وجاء في بيان شيرين عبد الوهاب الصادر كالتالي: “تهيب الفنانة شيرين عبد الوهاب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بعدم تناول أنباء خلافات شخصية فيما بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب”.

انفصال شيرين وحسام حبيب

وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت قبل عدة أشهر، انفصالها عن الفنان حسام حبيب، في منتصف شهر ديسمبر نهاية العام الماضي، حيث صرحت قائلة: «صعب الواحدة تتجوز لتالت مرة، ويكون الفرق بينها وبين زوجها سنة، أنا قبل ما ابتدي الموضوع، قلت لا نصلح، الفرق بينا سنة واحدة، وربما ده كان سبب أساسي إننا منكملش».

وكان بداية تفجر الأزمة إعلاميًا، في منتصف ديسمبر الماضي، وذلك بعد أن ظهرت بـ«لوك» صادم أمام متابعيها، وهي حليقة الرأس بعد طلاقها من حسام حبيب.

وعلقت شيرين عبد الوهاب على هذه الواقعة قائلة: «أنا جامدة ماتخافوش عليا، أنا جامدة بيكم، وبُحبكم ليا يا عمري وحياتي، بموت فيكم، أنتم كل حاجة ليا في الدنيا، أنا عندي أمي وبناتي وأنتم ربنا يخليكم ليا».