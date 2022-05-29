التعليم العالى: تكلفة إنشاءات جامعة المنصورة الأهلية تجاوزت 3 مليارات جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور أشرف عبدالباسط رئيس جامعة المنصورة، حول متابعة الموقف التنفيذى وسير العمل بالنسبة للإنشاءات والتجهيزات، ومعدلات الأداء بجامعة المنصورة الأهلية.





أوضح التقرير أن أعمال الإنشاءات والتجهيزات بجامعة المنصورة الأهلية تسير وفقا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقا، وكذلك تنفيذ التجهيزات الفنية وفقا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية.

وأفاد الدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بأن الجامعة تضم عدة مبانى منها، إدارة الجامعة، وعدد 2 مبنى أكاديمى للعلوم الهندسية، و3 مبنى أكاديمى للعلوم الطبية، ومبنى أكاديمى للعلوم الإنسانية، بالإضافة إلى مبنى المعامل، وعدد 2 مبنى للورش، والساحة الأكاديمية، والمنطقة الترفيهية والرياضية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن الجامعة تقام على مساحة 42 فدانا، ومقرها مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، وبتكلفة تقديرية تبلغ 3 مليار و100 مليون جنيه، لافتا إلى أن الجامعة حققت معدلات تنفيذ بلغت 68.4%، مضيفا أن جامعة المنصورة الأهلية تعد نموذجا دوليا معاصرا لجامعات الجيل الرابع التى تسهم فى إتاحة تعليم متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة تواكب العصر، وتعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة فى أسواق العمل المختلفة.

وأوضح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة أن جامعة المنصورة الأهلية تضم 8 كليات، وبها 27 برنامجا بينيا، مقسمة إلى ثلاثة قطاعات، قطاع الكليات الطبية ويشمل كليات (الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض)، وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية ويشمل كليات (الهندسة، تكنولوجيا العلوم الصحية)، وقطاع العلوم الإنسانية والإدارية ويشمل كليات (الاقتصاد والعلوم الإدارية، الآداب والعلوم الإنسانية).

وأشار الدكتور عادل عبدالغفار إلى أن البرامج التى تشملها جامعة المنصورة الأهلية هى: هندسة البناء والتشييد، الهندسة الطبية والحيوية، هندسة الميكاترونيكس، هندسة الاتصالات والحاسبات، هندسة البنية التحتية والبيئية، الهندسة الكيميائية والبيئية، هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، هندسة العمارة المستدامة، هندسة المواد والتكنولوجيا المتقدمة، هندسة المياه المستدامة، هندسة الإنشاءات، هندسة الذكاء الاصطناعى، الطب والجراحة العامة، فارما D كلينيكال، طب وجراحة الفم والأسنان، العلاج الطبيعى وإعادة التأهيل، الرعاية الطبية الحرجة والعاجلة، المختبرات الطبية، الإحصاء ونظم المعلومات الطبية، تقنيات الأشعة، المعلوماتية الجغرافية، إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، التسويق الرقمى والعمليات الإلكترونية، ريادة الأعمال الإلكترونية، المحاسبة الجنائية، الاقتصاد والتمويل، إدارة الأعمال الهندسية.