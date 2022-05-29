محافظ المنيا: توريد 401 ألف طن من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية  

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، توريد 401803 طن و282 كيلو جرام، من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، حيث تم توريد 11713 طن و931 كيلو جرام من القمح حتى أمس السبت، وذلك من خلال 44 موقع تخزينى تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.





قال القاضى، إن إجمالى المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالى المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الاقماح، حيث تم توريد 401 ألف طن بالشون والصوامع الحكومية، مشيدا بتوحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والفلاحين، وذلك لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم الحالى والذى يعد استثنائيا؛ نظرا للظروف الدولية التى يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وتابع محافظ المنيا، أمس السبت، أعمال توريد محصول القمح بشونة المسيد التابعة لمركز العدوة، شمال المحافظة، للتأكد من انتظام أعمال التوريد وتذليل كافة العقبات للتسهيل على المزارعين لتحقيق المستهدف من الكميات المطلوبة من أعمال التوريد.

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