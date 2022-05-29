«الضرائب» تطالب الفنانين بسرعة التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة

جدة - نرمين السيد - دعا رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الفنانين للتسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وفقا لأحكام القانون رقم (67) لسنة 2016، لافتا إلى تقديم المصلحة لكامل الدعم والمساعدة فى تيسير إجراءات التسجيل لجميع الفنانين.





وقال عبد القادر إن المهن الحرة هى تلك المهن التى تعتمد على خبرة خاصة وتنظمها قوانين ولوائح معينة ويكون مصدر العمل بها والعنصر السائد فى مزاولتها هو العنصر الذهنى، وأن الشخص الذى يزاولها يحتفظ باستقلاله فى العمل.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب على أن مؤدى الخدمة المهنية والاستشارية مكلف بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة دون حد التسجيل المنصوص عليه فى قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، مشيرا إلى أنه تم إدراج الخدمات المهنية والاستشارية ضمن سلع وخدمات الجدول أولا المرافق للقانون رقم (67 ) لسنة 2016 تحت بند رقم (12) وهى خدمات خاضعة بفئة 10% مع عدم إعمال قواعد الخصم الضريبى للمدخلات.

وبالنسبة لإقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول، أوضح عبد القادر أنه يتم تقديم إقرار شهرى خلال الشهر التالى لانتهاء الفترة الضريبية على نموذج 10 ض ق م، كما أن الممول أو المكلف يلتزم بتقديم إقراره الضريبى من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة ويعتبر مسئولا عما يقدمه مسؤولية كاملة ويعتبر تقديمه بالطريقة المنصوص عليها فى هذه المادة بمثابة تقديمه لمأمورية الضرائب المختصة، وذلك وفقا لقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.

وأشار عبد القادر إلى أنه حرصا من مصلحة الضرائب فى التيسير على المهنيين ومؤدى الخدمات فلقد تم صدور قرار رقم (274) لسنة 2021 يتضمن قيامهم بالتقدم بطلب لرئيس المنطقة الضريبية التابع لها؛ من أجل الاكتفاء بتقديم إقرار الضريبة على القيمة المضافة عن الشهر الذى تتم فيه أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة سداد مقابل تأدية هذه الخدمة فى الفترة ذاتها دون حاجة إلى تقديم إقرار شهرى، وذلك لمن يقومون بأداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين فى السنة وذلك تطبيقا لأحكام المادة (31) فقرة (أ) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020.