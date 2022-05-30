انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. منتخب مصر يدخل معسكر مغلق استعداداً لمباراتي غينيا وإثيوبيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /700789/اليوم-منتخب-مصر-يدخل-معسكر-مغلق-استعدادا-لمباراتي-غينيا-وإثيوبيا

يدخل اليوم الإثنين، منتخب مصر بقيادة إيهاب جلال المدير الفني للفراعنة، معسكر مغلق استعداداً لخوض مباراتي غينيا وإثيوبيا يومى 5 و 9 يونيو المقبل فى إطار التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمي: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبوجبل - محمود جاد.

فى خط الدفاع: محمد هاني - عمر كمال - عمر جابر - أحمد حجازي - محمود علاء - علي جبر - محمد عبدالمنعم - محمود الونش - محمود مرعي - مصطفى الزناري - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد حمدي.

فى خط الوسط: حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد حمدي - خالد الغندور - حسين الشحات - محمد النني - نبيل دونجا - مهند لاشين - محمد متولي كناريا - عمرو السولية - مجدي أفشة - محمد إبراهيم - أحمد عبدالقادر - محمود حسن تريزيجيه - محمد صلاح - مصطفى فتحي - أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - أحمد رفعت - رمضان صبحي - عمر مرموش - مصطفى شلبي.

فى خط الهجوم: أحمد عاطف - مروان حمدي - محمد شريف - مصطفى محمد.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية في معسكر يونيو إلى جانب مباراتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق عن استدعاء جلال لـ 13 لاعب محترف، وهم: محمد صلاح، محمد النني، أحمد حجازي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجية، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، مصطفي فتحي، كريم حافظ، أحمد ياسر ريان، محمود كهربا، أحمد حمدي، سام مرسي.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر اليوم 30 مايو الجاري، استعدادًا للمواجهتين المقرر لهما في يونيو المقبل. يذكر، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تجبر المنتخبات الوطنية على ارسال خطاب استدعاء اللاعب المحترف قبل موعد معسكر الأجندة الدولية بـ 15 يومًا.

تصريحات جلال في المؤتمر الصحفي وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه:”أشكر كل من دعم قرار وجودنا في منتخب بلدنا، ونتفهم بعض الآراء التي لم تكن مع القرار متفهمون لوجهتي النظر.

وتابع:” لدينا مهمة سريعة للعب مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا سنختار 40 لاعبا نعلنهم بعد أسبوعين والأولوية للاعب الجاهز الذي يشارك مع فريقه. وواصل قائلاً:”المهمة الثانية بعد مباراتي تصفيات أمم إفريقيا، هي خلق قوام أكبر لمنتخب مصر يصل إلى 60 لاعبا، كتحضير للمرحلة الأبعد والتي من الممكن أن يظهر فيها لاعبين جدد