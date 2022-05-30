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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701019/بحضور-وزيرة-الثقافة-توزيع-جوائز-المهرجان-القومي-للسينما-المصرية-على-النجوم

قامت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بتسليم جوائز المهرجان القومي للسينما المصرية وذلك في دورته الرابعة والعشرين التي جاءت بحضور رئيس المهرجان كمال رمزي، والدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية.

دوت الخليج يرصد لكم تسليم جوائز المهرجان القومي للسينما المصرية

جوائز المهرجان القومي للسينما المصرية

وأعلن جوائز الأفلام التسجيلية والقصيرة والتحريك المخرج الكبير سعيد شيمي التي جاءت كالتالي: شهادات تقدير لمجموعة مخرجين شباب منهم المخرج مازن صلاح والمخرجة حنان راضي، ونال سامي الشرقاوي جائزة عن فيلم "لما اكبر"، وجائزة أفضل فيلم تحريك لمحمد غزالة عن فيلم "الهرم ".

وقد حصل على جوائز الأفلام القصيرة عمرو السيوفي عن فيلم "لما كان البحر أزرق"، وجائزة لجنة التحكيم حصل عليها محسن عبد الغني عن فيلم "خط في دائرة"، وحصل على حائزة أفضل فيلم المخرج باسم التركي وهو من ذوي الهمم.

وجائزة العمل الأول تسجيلي أنس صلاح الدين، وجائزة لجنة التحكيم فازت بها ناهد نصر عن فيلم "درامز"، وفاز أيضًا المخرج عبد الفتاح زيدان بجائزة عن فيلم "يحكي أن".

جوائز أخرى في مهرجان السينما المصرية

كما فازت ماجي مرجان بجائزة أخرى من جوائز المهرجان، وفاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي المخرج نبيل الشاذلي عن فيلم "تمساح النيل"، والمخرجة ايناس الدغيدي أعلنت جوائز الأفلام الروائية الطويلة، وفاز بجائزة الصوت فيلم "العارف " وجائزة أفضل موسيقي لمودي الإمام عن فيلم "الإنس والنمس".

وحصل أفضل مونتاج لأحمد حافظ عن فيلم العارف، وأفضل ملابس لإيناس عبد الله عن فيلم "الإنس والنمس" وأفضل تصميم فني لأحمد فايز عن فيلم "موسى" وأفضل تصوير حصل عليها حسين عسر عن فيلم "موسى"، وحصل على جائزة أفضل سيناريو لإسلام السيد بلال عن فيلم "للإيجار".

وعلي أفضل إخراج عمل أول لنادين خان عن فيلم "أبو صدام"، وحصل علي جائزة التمثيل دور تان زينة منصور عن فيلم "أبوصدام"، وحصل علي جائزة الإخراج لأحمد علاء الديب عن فيلم "العارف" وحصل أحمد داش علي جائزة التمثيل دور ثاني عن فيلم "المحاكمة".

وجائزة التمثيل نساء لكارمن بصيبص عن فيلم "العارف"، وجائزة التمثيل رجال لمحمد ممدوح عن دوره في فيلم "أبو صدام"، وجائزة الإنتاج لفيلم "للإيجار" تسلمها محمد الدياسطي، وجائزة الإنتاج الأخرى لفيلم أبو صدام، أما جائزة أفضل إنتاج فقد حصل عليها فيلم "العارف" إنتاج سينرجي، ومنحت لجنة التحكيم جوائز تمثيل خاصة للنجمتين ليلي علوي وإسعاد يونس عن فيلم "200 جنيه".