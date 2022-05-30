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القاهرة في الاثنين 30 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /701022/الوداد-يعزز-تقدمه-خطأ-فادح-من-محمد-هاني-يكلف-الأهلي-هدف-ثان

عزز فريق الوداد المغربي تقدمه على النادي الأهلي بعدما أحرز زهير المترجي ثاني أهداف الفريق في مرمى الشناوي، في الدقيقة 47،، بعد خطأ فادح من الظهير الأيمن للفريق الأحمر محمد هاني. وذلك ضمن مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد المغربي، والتي تقام على ملعب محمد الخامس، لتصبح النتيجة 0-2 لصالح الفريق المغربي.

دوت الخليج وكان قد نجح زهير المترجري في إحراز هدف التقدم 15 دقيقة لصالح فريق الوداد المغربي. تاريخ فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا في 10 نسخ سابقة، وفيما يلي ننشر تاريخ فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا: 1982- توج الأهلي باللقب بعد الفوز على حساب الفريق الغاني أشانتي كوتوكو 1987- توج الأهلي على حساب الهلال السوداني 2001 – توج الأهلي على حساب صن داونز الجنوب إفريقي بعد غياب دام 14 عامًا 2005- توج الأهلي على حساب النجم الساحلي 2006 – توج الأهلي على حساب الصفاقسي التونسي 2008 – توج الأهلي على حساب القطن الكاميروني 2012 – توج الأهلي على حساب الترجي التونسي 2013- توج الأهلي على حساب أورلاندو الجنوب إفريقي 2019-2020 توج الأهلي على حساب الزمالك 2020/2021 توج الأهلي على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الوداد يحقق دوري أبطال إفريقيا في نسختين إحداهما على حساب الأهلي فيما استطاع فريق الوداد أن يحقق لقب دوري أبطال إفريقيا في مناسبتين، الأولى عام 1992 والثانية عام 2017 على حساب فريق النادي الأهلي.

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