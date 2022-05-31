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القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701209/بعد-٦-سنوات-انتهاء-أزمة-معلمي-سوهاج-المفصولين-بموافقة-وزير-التربية-والتعليم-على-إعادتهم-للتعيين-بوظيفة-معلم

وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم على إعادة ١٨٩ معلما مساعدا بمحافظة سوهاج إلى التعيين بوظيفة معلم، بعد أن تم إنهاء التعاقد معهم؛ وذلك لعدم حصولهم على "الدبلومة التربوية".

دوت الخليج

وكان قد تقدم النواب بمجلس الشيوخ الدكتور محمود أبو سديرة واللواء مجدي القاضي والدكتور أحمد جلال أبو الدهب بطلب لوزير التربية والتعليم للنظر في أزمة المعلمين المفصولين في محافظة سوهاج، حيث خاطب الوزير رئيس لجنة الفتوى بالوزارة للافادة والتي انتهت في رأيها إلى جواز إعادة التعاقد مع المعلمين المفصولين بسبب شهادة الصلاحية لمدة عام واحد غير قابل للتجديد ينتهي تلقائيا إذا لم يحصل فيها هؤلاء المعلمين على شهادة الصلاحية.

وصرح النائب بمجلس الشيوخ الدكتور محمود أبو سديرة بأن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وجه قطاع الأمانة العامة بالوزارة ومديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج باتخاذ اللازم نحو تنفيذ الفتوى الصادرة من مجلس الدولة؛ والتي أفادت بجواز عودة ١٨٩ معلم مساعد في محافظة سوهاج إلى التعيين، بعد أن تم إنهاء التعاقد معهم منذ نحو ٦ سنوات؛ لعدم حصولهم على شهادة الصلاحية "الدبلومة التربوية" في المواعيد المقررة؛ حيث وافق وزير التربية والتعليم على إعادتهم للتعيين مرة أخرى لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد بعد استيفاء الشروط.وزف نواب مجلس الشيوخ البشرى للمعلمين المفصولين بموافقة وزير التعليم على التماسهم وإعادتهم للتعيين بالوظيفة المقررة لهم وفق القانون، تنفيذا للفتوى الصادرة من مجلس الدولة وكذلك رأي إدارة الفتوى بوزارة التربية والتعليم.

بعد ٦ سنوات.. انتهاء أزمة معلمي سوهاج المفصولين بموافقة وزير التربية والتعليم على إعادتهم للتعيين بوظيفة معلم

وأوضح أبو سديرة أن المعلمين المفصولين بمحافظة سوهاج تقدموا بالتماس العام الماضي إلى وزير التربية والتعليم؛ طالبوا فيه بالنظر إعادة التعاقد معهم مجددا لمدة عام آخر غير قابل للتجديد، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج برئاسة الدكتور عربي أبو زيد أبدت حرصها على إنهاء الأزمة بعد أن وافق اللواء طارق الفقي على عودة المعلمين المساعدين، وقدمت مذكر تفصيلية مدعمة بالمستندات للمستشار القانوني للوزارة، للبت في أمرهم المعلمين.ووجه نواب مجلس الشيوخ بالمحافظة الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وقيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على جهدهم واستجابتهم لاستغاثات المعلمين والتعاطي مع أزمتهم وفق القانون وتسهيل عودتهم إلى التعيين مجددا.