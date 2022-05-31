انت الان تتابع تفاصيل خبر منهم واحدة أوكرانية.. التموين تعلن عن 5 شحنات محملة بالقمح قادمة لمصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 31 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /701210/منهم-واحدة-أوكرانية-التموين-تعلن-عن-5-شحنات-محملة-بالقمح-قادمة-لمصر

أعلن د. ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، أن وزارة التموين سمحت ببيع الردة للمزارعين الملتزيمن بتوريد القمح للصوامع، مشيرًا إلى أن هناك 22 منفذ للقمح، والتوريد مستمر حتى شهر أغسطس القادم.

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وأضاف "توفيق"، خلال مادخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن لمدة 4 شهور وهناك 5 بواخر قادمتين ابتداءا من الأسبوع الأول ليونيو حتى نهاية الشهر.

5 شحن قمح قادمة إلى مصر

وأوضح أن هناك مركب بولغاري عليه شحنة قمح تقدر بـ 55 ألف طن، إضافة إلى 4 بواخر فرنسية، كما أن هناك مركب روسية في الطريق إلى مصر عليها 63 ألف طن، فضلًا عن مركب أوكرانية تم تحميلها وتقبع في الموانئ الرومانية وعبرت الحدود الأوكرانية وتعتبر أول مركب، مؤكدًا أن تلك الشحنة عبرت كلها إلى السكة الحديد ودخلت رومانيا.

ولفت رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، إلى أن هناك مركب أخرى تابعة لهيئة السلع التموينية محتجزة ولا تستطيع الخروج.

لا مشكلة في السع الغذائية

وأكد دكتور ياسر توفيق أنه لا توجد مشكلة في أي سلعة غذائية، وكل السلع الغذائية متوفرة بشكل طبيعي، ولن تحدث مشكلة غذائية مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بالدقيق، فجميع حصص المخابز من الدقيق متوفرة في المطاحن.

كان الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية قد صرح ‏أن نسب توريد القمح المحلي وصلت الى 3.3 مليون طن قمح حتى الآن ، واشار ‏الى ان الدولة قدمت تسهيلات كبيرة للمزارعين هذا العام من خلال التوسع في ‏نقاط التوريد التي تصل الى 450 نقطة، مؤكدًا أنه يتم صرف مستحقات ‏المزارعين خلال 48 ساعة بحد اقصى بعد التوريد.

توريد القمح حتى أغسطس القادم

كما صدر القرار الوزاري رقم ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ نص علي أن المزارع الذي لا يلتزم بالمقرر توريده والمحدد بقرار وزاري ايضاً كمية 12 أردب عن كل فدان يعتبر مخالفة تموينية وبالتالي سيتم حساب قيمة الاقماح ‏غير الموردة بضعف القيمة المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير ‏المُسلم بمبلغ 1770 جنيه للأردب.

كما شمل القرار منح المزارعين حزمة إضافية من الحوافز لمضاعفة الكميات الموردة وتشتمل علي أن كل مزارع ملتزم بتوريد الكمية المحددة وهي 12 أردب للفدان الواحد يصرف 10 كيلو جرام من النخالة الخشنة عن ‏كل أردب.

وشمل القرار ايضاً صرف 20 كيلو من نخالة خشنة عن كل أردب مورد زيادة عن الكمية المحددة وهى 12 أردب للفدان والتي حددها القرار الوزاري ‏المنظم لعمليات التوريد.

ومن الجديد بالذكر ايضاً أنه صدر التوجيه الوزاري رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢ بتشكيل لجنة بكل ‏إدارة تموينية تشمل مديري الادارات التموينية، ومديري التعاون الزراعي، ‏ومديري الادارات الزراعية، وعضو من مباحث التموين، لحصر المساحات ‏المنزرعة بالاقماح بالمحافظات، وكذلك تحديد المساحات التي تم حصادها ومقارنتها ‏بالكميات الموردة من الاقماح بهذه المساحات حتى تاريخه.