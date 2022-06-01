عاجل.. السيسى يوجه الحكومة بسرعة تفعيل مبادرة الشراكة مع الإمارات والأردن

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد المصرى الحكومى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والمشاركة فى الاجتماع الثلاثى المصرى الإماراتى الأردنى، الذى تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وإنشاء صندوق استثمارى تديره الشركة القابضة ADQ باستثمارات تقدر بـ 10 مليارات دولار أمريكى، لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة الثلاثية التى تعتمد على المقومات والخبرات المتنوعة التى تزخر بها الدول الثلاث، من العمالة الماهرة، والمواد الأولية، والموقع الجغرافى الاستراتيجى، والبنية التحتية المتقدمة.

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج اجتماعاته برجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين خلال الزيارة، وذلك فى إطار الحرص على تواجد أكبر عدد من الشركات الاماراتية فى مختلف المجالات فى مصر، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل فى مصر بالتوسع فى استثماراتهم بالمجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.

وقد أكد الرئيس الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثى بين مصر والإمارات والأردن، وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية، من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، والتى تمثل تجسيـدا واقعيا للهدف المنشود لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى.

ووجه الرئيس السيسى بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزارات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية؛ للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة والبدء فى تنفيذ المشروعات التى تتضمنها فى مختلف القطاعات، سعيا للتكامل الاقتصادى بين الدول الثلاث الأشقاء.