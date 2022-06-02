إنشاء«وحدة إسعاف بقرية كفر حجازى بمنشأة القناطر فى الجيزة»و«جناح جديد بمدرستي الوحدة المجمعة والنصر الابتدائية بالمنصورة»..البرلمان يحيل مقترحان لنواب التنسيقية للحكومة..الإثنين المقبل

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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701617/إنشاءوحدة-إسعاف-بقرية-كفر-حجازى-بمنشأة-القناطر-فى-الجيزةوجناح-جديد-بمدرستي-الوحدة-المجمعة-والنصر-الابتدائية-بالمنصورةالبرلمان-يحيل-مقترحان-لنواب-التنسيقية-للحكومةالإثنين-المقبل

يحيل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الإثنين المقبل، مقترحان مقدمان من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنهما.

دوت الخليج

مقترح النائب أحمد رمزي لإنشاء وحدة إسعاف بقرية كفر حجازى بمنشأة القناطر فى الجيزة

حيث تشهد الجلسة إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن الاقتراح المقدم من النائب أحمد رمزى، بشأن إنشاء وحدة إسعاف بالوحدة المحلية بقرية كفر حجازى- مركز منشأة القناطر- محافظة الجيزة.

مقترح نائبة التنسيقية لإنشاء جناح جديد بمدرستي الوحدة المجمعة والنصرالابتدائية بالمنصورة

كما تحيل الجلسة العامة لمجلس النواب، أيضا الإثنين المقبل، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى، عن الاقترح برغبة المقدم من النائبة نشوى الشريف، بشأن الموافقة على إنشاء جناح جديد بمدرسة الوحدة المجمعة الابتدائية ومدرسة النصر الابتدائية بطناح – مركز المنصورة – محافظة الدقهلية.

هذا و تشهد الجلسة العامة، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 ألف دولار أمريكي، الموقعة في القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

كما تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 221 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا – المنصورة – دمياط، بطول 119 كيلو متر، الموقع بتاريخي 9/12/2021، 4/1/2022.

كما تحيل الجلسة، الاقتراحات المقدمة من:

النائب محمد حمدى دسوقى، بشأن تحويل الرعاية الصحية (مبارك) بمنطقة الأربعين بمدينة أسيوط إلى مركز طبى حضرى يشمل التخصصات كافة – محافظة أسيوط.

النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مستوصف صحى بمركز شباب بنى حسين- محافظة أسيوط.

والنائب أيمن محسب، بشأن زيادة عدد السيارات المتنقلة بالبريد إلى 200 سيارة بدلاً من 84 سيارة على أن يتم توزيعها على الأماكن البعيدة