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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701612/نقابة-الموسيقيين-الهجمة-الشرسة-على-أم-كلثوم-ورموز-الفن-أمر-ممنهج

أصدرت نقابة المهن الموسيقية التي يرأسها الفنان هاني شاكر، بيانا منذ قليل يعلنوا من خلاله رفضهم إهانة كوكب الشرق الفنانة أم كلثوم وشعراء وأدباء مصر.

دوت الخليج يرصد بيان نقابة المهن الموسيقية

بيان نقابة المهن الموسيقية

قالت نقابة المهن الموسيقية في بيانها: “مصر حاضرة في الزمان وراسخة كالطود في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان، وحين يتطاول على رموزها ومحاولة النيل من تاريخها كل صغير وممول فإن كيده في نحره ولن ينال غير الخسران”.

وتابعت: “والنقابة لكونها القلعة التي يحتمي ببرجها التراث الفني والثقافي من كل متطاول وعابث ومتآمر فإنها تقف لهؤلاء بالمرصاد وتدين كل محاولات النيل من تراثنا ورموزنا الفنية مثل كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم التي كانت توحد الأمة العربية في كل شهر على قلب رجل واحد لسماع شدوها الذي يأسر القلوب والألباب”.

واستكمل البيان: “وتدين أي تطاول على شعراء مصر الذين ترسخوا في وجدان المصريين والعرب جميعًا، وصاروا من علامات ثقافتها ونهضتها ومنهم الشاعر الفذ أحمد رامي، وأمير الشعراء أحمد شوقي، والشاعر أحمد شقيق كامل، والشاعر عبدالوهاب محمد وغيرهم ممن تغنوا في حب مصر وأمجادها”.

إهانة أم كلثوم

وجاء في البيان أيضًا: “تحذر نقابة المهن الموسيقية كل صغير ومتجاوز وممول من التطاول في حق رموز شكلت وجدان وتاريخ المصريين والعرب، وتؤكد على الشعبين المصري والعربي أن الهجمة الشرسة على الفن والثقافة المصرية ورموزها هو أمر ممنهج لتصغير دور الفن المصري”.

واختتم بيان الموسيقيين: “حتى يسهل غزو ماضينا وتراثنا لترسيخ ثقافة وفن لا يحمل سمات وأخلاق مصرية وعربية عريقه.. دوت الخليج ثقافة وفنا وحضارة وقيما أخلاقية باقية رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين”.

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يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت هذا البيان بسبب أزمة ظهرت عقب ندوة عقدت في اتحاد كتاب مصر وتحدث من خلالها الكاتب ناصر دويدار عن السيدة أم كلثوم، وقال إنها صاحبت 11 رجلا أثناء حديثه عن علاقة السيدة أم كلثوم بالشاعر الكبير أحمد رامي.