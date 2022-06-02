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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701620/الشريف-يستقبل-أعضاء-لجنة-النقل-والمواصلات-بمجلس-النواب-خلال-زيارتهم-الميدانية-لمحافظة-الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، وفد أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي تنظمها اللجنة لمحافظة الإسكندرية، للوقوف على جميع التحديات التي تواجهها المحافظة في قطاع النقل والمواصلات.

دوت الخليج

الشريف: يستقبل أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة الإسكندرية

وفي كلمته؛ رحب المحافظ بأعضاء لجنة النقل والمواصلات على أرض الإسكندرية. وأثنى على أداء اللجنة وزيارتها للمحافظة، مؤكدًا على أهمية مرور اللجان بمجلسي النواب والشيوخ للوقوف على أرض الواقع على جميع المشاكل والتحديات التي تواجه المحافظات والعمل على حلها.

وأكد المحافظ أنه تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، فإن جميع الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات المعنية حريصة على تقديم كامل الدعم لقطاع النقل والمواصلات داخل المحافظة، وذلك بما يخدم رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتحدث المحافظ عن إنجازات ومشروعات الطرق القومية والتنموية التي تم تنفيذها بالمحافظة منذ عام 2014م ، والتى تعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمحافظة الإسكندرية وسعيها من خلال فكر وتخطيط عملى لفتح شرايين ومحاور للتنمية. وجاءت على رأسها؛ مشروع محور المحمودية، ومحور التعمير.

وأضاف المحافظ أن الإسكندرية لديها العديد من التحديات، ومنها؛ الازدحام والتكدس المروري بعدد من الطرق وخاصة أن الإسكندرية التي يبلغ تعداد سكانها 5.5 مليون تستقبل الملايين من الضيوف والزائرين من جميع المحافظات خاصة في موسم الصيف، ولذلك أننا حريصين بصفة مستمرة على الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورحب المحافظ بأي توصيات أو مقترحات ناتجة عن الزيارة الميدانية للجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل معًا لوضع حلول عملية وجذرية لمواجهة أي تحديات بقطاع النقل والمواصلات وذلك لخدمة مواطني الإسكندرية وضيوفها.

وخلال اللقاء؛ تم استعراض المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وكذلك جهود المحافظة في قطاع النقل والمواصلات، والخطة العامة لمحور الطرق، ومطالب المحافظة للارتقاء بذلك القطاع، لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

من جانبه؛ وجه النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الشكر إلى محافظ الإسكندرية، على تعاونه الدائم مع النواب بما يخدم مصلحة المحافظة والمواطنين. مشيداً بالتفاعل والتواصل بين السلطة التنفيذية بالمحافظة، مقدما الشكر لجميع التنفيذيين بالإسكندرية مع الترحيب بالاستماع لمطالبهم ومقترحاتهم.

وأشار عابد إلى دور المسؤولين التشريعيين في زيادة ميزانية ودعم المشروعات، مؤكدا على اهتمام القيادة السياسية بنهضة وتنمية مصر. وأكد أننا كلجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب حريصين على تبني ودعم جميع الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها استعادة الإسكندرية لرونقها عروس البحر الأبيض المتوسط.

عقب ذلك قام وفد أعضاء لجنة النقل والمواصلات بجولة ميدانية بمحافظة الإسكندرية، استهدفت تفقد ميناء الإسكندرية والدخيلة وكذلك تفقد بعض الطرق الرئيسية والمحاور.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد، والأستاذ محمد صلاح مدير عام الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالمحافظة، والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة، والنائب محمود الضبع وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض أمين سر اللجنة، والسادة النواب؛ رزق راغب، سامح السايح، وأحمد مهنا، محمد جبريل، خالد شلبي، أحمد المصري، وأحمد سعد نويصر، ومي مازن، وحمدي عبد الوهاب، وكمال أبو جليل، وتامر طايع، ومحمد عبدالله زين الدين، ومصطفى محمود، وخالد عبد العظيم، وهناء فاروق وحسام عاشور، والنائب خالد عبد المولي، والنائب نادر الخبيري