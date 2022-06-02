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القاهرة في الخميس 2 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /701621/الصور-الأولى-من-زفاف-الفنان-محمد-مكاوي-ونورهان-عماد

يحتفل الفنان الشاب محمد مكاوي اليوم الخميس الموافق له 2 يونيو بحفل زفافه على الموديل المحجبة وخبيرة الأزياء نورهان عماد.

دوت الخليج ينشر اللقطات الأولى من حفل زفاف محمد مكاوي ونورهان عماد

زفاف محمد مكاوي ونورهان عماد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخاصةً موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مجموعة صور ومقاطع فيديو للتحضيرات واللقطات الأولى من حفل الزفاف وجلسة التصوير الأولى للعروسين.

وظهر الفنان الشاب محمد مكاوي ببدلة بيضاء ومن المقرر أن يكون الزفاف اليوم في حضور المقربين والأسرتين، حيث جاء بشكل مفاجيء للمتابعين والجمهور.

وفي سياق آخر، كان آخر ظهور للفنان والبلوجر محمد مكاوي في إحدى حلقات برنامج "نجوم السماء" الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.

حادث محمد مكاوي وبشرى

تحدث الفنان محمد مكاوي خلال لقائه التلفزيوني الأخير عن تفاصيل الحادثة التي كانت بينه وبين الفنانة بشرى في الجونة على هامش فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

وقال الفنان محمد مكاوي في البرنامج حول هذه الحادثة: "أنا كنت عامل برنامج هناك، وروحت أخدت بُشرى من عند الأوتيل، وركبنا وظبطنا الكاميرات وكل حاجة".

وتابع كلامه: "أي حد بيركب معايا بقعد أخمس بالعربية بيه كده .. وحظها بقى أو حظنا احنا الاتنين وانا بخمس بالعربية روحنا اتقلبنا بيها على جمبنا".

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وحرص الفنان الشاب محمد مكاوي أن يوجه رسالة لـ الفنانة بُشرى من خلال لقائه التلفزيوني عبر شاشة قناة on الفضائية والقناة الأولى المصرية قائلاً: "أنا آسف والله يابُشبش بس ده قضاء وقدر .. الحمدلله".

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد مكاوي كان مشاركته في بطولة الموسم الأخير من مسلسل حكايات بنات الذي كان يعرض عبر شاشة قناة on الفضائية وضم المسلسل في بطولته كلا من ميرنا نور الدين وهاجر أحمد وهند عبد الحليم وأسماء جلال وآخرين من النجوم.

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