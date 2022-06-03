وأكد بكير، فى بيان، اليوم الجمعة، أن هذا الخبر عار تماما من الصحة، وأن الفيديو الذى تم نشره لسيدة داخل إحدى محطات المترو غاضبة أثناء حدوث عطل فنى مفاجئ هو فيديو سابق أثناء حدوث عطل تم إصلاحه على الفور بالخط الثانى ولم يستغرق 10 دقائق.
وأشار إلى أنه تم التأكيد على أنه فى حالة حدوث أى أعطال مفاجئة خارجة عن إرادة الشركة، يتم التنبيه على الركاب بشكل فورى من خلال الإذاعة الداخلية بجميع المحطات وتقديم الاعتذار وإفادتهم بأنه جارى العمل على إصلاح العطل فى حينه.
وأهابت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، تحرى الدقة عند نشر أى أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوى الهام الذى يخدم ملايين الركاب يوميا.
وناشد متحدث المترو، جمهور الركاب الرجوع إلى المركز الإعلامى للشركة بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. حقيقة تهدئة حركة القطارات على الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق غدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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