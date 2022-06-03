محافظ الوادى الجديد: الاستعداد لإعلان الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ الوادى الجديد محمد الزملوط، استعداد المحافظة لإعلان مدينة الخارجة أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ باحتفالية يوم البيئة العالمى، ووجه بضرورة التعاون المشترك بين الأجهزة التنفيذية والمواطنين؛ للحفاظ على نظافة البيئة.





ووجه المحافظ - خلال لقاء المواطنين، اليوم الجمعة؛ لبحث مطالبهم وشكواهم - بتشكيل لجنة من مركز الخارجة وقطاعى الزراعة والرى؛ لبحثوموقف قنوات الرى بمنطقة القشلاق القبلى ومدى تأثيرها على المنازل بالمنطقة، وإزالة المبانى الآيلة للسقوط بمنطقتى المعهد الدينى والمحابس، وكذلك سحب الأكشاك غير المستغلة بالممشى السياحى، وإعادة طرحها كمشروعات للشباب الجاد.

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