عاجل.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - اعتمد عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، للعام الدراسى الحالى، فى حضور هشام منير مدير مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر.





وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدميين 8720 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت فى مدارس المكفوفين والصم بنسبة 100% والمدرسة الفكرية 100%، ونسبة 80.1% للتعليم العام، والتعليم الإعدادى المهنى 79.7%. وهنأ المحافظ، الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة. ومن جانبه أكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تصحيح أوراق الاجابة للطلبة تم تحت الإجراءات الاحترازية والوقائية، حرصا على سلامة القائمين والمشاركين فى أعمال الكنترول، مضيفا أن عملية التصحيح تمت بكل دقة وتأنى من أجل العمل لصالح الطالب وإعطائه حقه كاملاً مع مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية.

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