عاجل.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - ولمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر اضغط هنا. وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدميين 8720 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت فى مدارس المكفوفين والصم بنسبة 100% والمدرسة الفكرية 100%، ونسبة 80.1% للتعليم العام، والتعليم الإعدادى المهنى 79.7%.

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