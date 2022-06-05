رسالة البابا تواضروس لأسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس

جدة - نرمين السيد - وجه قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رسائل لكل أسقف من الأساقفة العشرة الجدد الذين تمت سيامتهم اليوم بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أكثر من مئة من أعضاء المجمع المقدس.





وقال قداسة البابا، فى رسالته للأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو: "أولا نشكر نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج الذى تابع الإيبارشية منذ رحيل مطرانها، ونشكر مجمع رهبان الدير، الذين اختاروا هذا الأب المبارك ليكون خادما فى وسطهم، أطلب منه التركيز على الحياة الرهبانية داخل الدير، والاهتمام بالنذور الرهبانية، وبحياة الراهب، فنحن نريد أن تكون أديرتنا بها رهبان ممتلئين من النعمة، ولا يعيشون حياة العالم بل يتمتعون بالنذور التى وهبوا حياتهم من أجلها". وتابع: "أطلب منه أن يهتم بحياة الرهبان قبل أى تعمير فى الدير، فالبناء الروحى والرهبانى داخل الدير أهم بكثير من أى تعمير أو أى إنشاءات أو مبانى حديثة".

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