انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد نقلها للمستشفى للمرة الثانية..رحلة ياسمين عبد العزيز بين الأخطاء الطبية والطلاق وتعذيب خادمتها حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 5 يونيو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /702197/بعد-نقلها-للمستشفى-للمرة-الثانيةرحلة-ياسمين-عبد-العزيز-بين-الأخطاء-الطبية-والطلاق-وتعذيب-خادمتها

أثار نبأ نقل الفنانة ياسمين عبد العزيز للمستشفى وتعرضها لوعكة صحية شديدة، ذعر عدد كبير من الجمهور خاصة وأنها تعرضت لأزمة صحية شديدة من قبل كانت تهددها بالموت.

ومرت الفنانة ياسمين عبد العزيز بالعديد من الأزمات من طلاق وأزمة صحية شديدة، وتزامنا مع أزماتها الصحية التي تتعرض لها الأن، يرصد دوت الخليج في ذلك التقرير أبرزها.

ياسمين عبد العزيز وأزمة طلاقها من محمد حلاوة

انفصلت ياسمين عبد العزيز عن زوجها رجل الأعمال الشهير محمد حلاوة، بشكل مفاجئ وبدون أي مقدمات وذلك وفقا لبيان رسمي أصدرتها عام 2018 تعلن فيها انفصالها عن زوجها السابق محمد حلاوة، وفي العام الثاني وبعد يوم واحد من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، أعلنت الفنانة ريهام حجاج زواجها من محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز.

مشادات كلامية بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بسبب بوسي شلبي

وكانت الأزمة الثانية والتي أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا هي اتحاد الفنانة ريهام حجاج مع الإعلامية بوسي شلبي لإستفزاز ياسمين عبد العزيز بعدما قامت الأخيرة بالسخرية من تصريحات بوسي شلبي في برنامج “شيخ الحارة” بأن يسرا هي الفنانة الأولى في مصر والوطن العربي، وليست ياسمين عبد العزيز”.

وكانت رد فعل بوسي هي القيام بإستضافة ريهام حجاج في برنامجها للحديث عن علاقتها بمحمد حلاوة لتصفهم ياسمين عبد العزيز في منشورات لها على مواقع التواصل الإجتماعي بالحرابيق، ومن هنا بدأت المشادات بين عائلة حلاوة وعائلة عبد العزيز.

ياسمين عبد العزيز وتعذيب خادمتها

انتشرت أنباء وشائعات مسيئة للفنانة ياسمين عبد العزيز جاء فيها اتهام الفنانة بتعذيب عاملة فلبينية كانت تعمل بمنزلها، ولكن خرج العوضي ليرد على تلك الشائعات، فقال: “الرجاء من الساده الصحفيين زملائي بعتولي ان الخبر ده بيتبعتلهم من رقم دولي … طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفه ومعروف مين وراها، انا لحد دلوقتي ساكت احتراما للجمهور المحترم .. لكن زوجتي خط احمر .. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع .. وعدم ردي علي كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم واعمالا لقول سيدنا عمر أميتوا الباطل بالسكوت عنه”.

واختتم العوضي حديثه: “واذا استمرت هذه الحمله سوف اكشف الكثير والكثير .. الي زوجتي الحبيبه انا مساند لكي في كل المحن .. لكي مني كل الحب والتقدير والاحترام”، وبعدها اثبت أن تلك الاتهامات التي ألزمت ياسمين عبد العزيز لا اساس لها من الصحة.

ياسمين عبد العزيز تصارع الموت لمدة ثلاث شهور

وصارعت الفنانة ياسمين عبد العزيز الموت لمدة قرب من 3 أشهر، حيث أصيبت بخطأ طبي أثناء عملية جراحية كانت تخضع لها، تسمى بأكياس الشيكولاته، وعانت معها لمدة 3 شهور حرص بهم الجمهور على الدعاء لها، وكان لعودتها في سبتمبر 2021، كحفل زفاف لكل المصريين.