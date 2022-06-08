25 مليون سيدة.. أرقام مهمة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

جدة - نرمين السيد - ورصدت الصحة بعض البيانات الناتجة عن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2019 حتى الآن.

ومن خلال تلك المبادرة تم تقديم خدمات الفحص والتوعية للسيدات مجانا، بداية من عمر 18 عاما.

وأعلنت الصحة فحص 25 مليونا و463 ألفا و396 سيدة، وتم سحب 16 ألفا و468 عينة أورام لتحليلها واكتشاف 9764 حالة مصابة بسرطان الثدى.

وتم إجراء 217 ألفا و417 أشعة ماموجرام، ومشاركة 114 مستشفى لتقديم الخدمات الطبية للسيدات اللاتى تتطلب حالتهن لإجراء فحص متقدم، كما تم تدريب 23 ألفا و863 من الفرق الطبية.

وتمكنت الصحة من توفير خدمات الفحص للسيدات عن طريق 3538 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.