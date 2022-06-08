«حياة كريمة».. 11 سيارة إسعاف جديدة تدعم المنظومة الصحية فى قنا

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف الداودى محافظ قنا، استلام 11 سيارة إسعاف جديدة، مجهزة بأحدث المعدات والأجهزة الطبية من أصل 45 سيارة إسعاف، من المقرر وصولها إلى محافظة قنا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لدعم منظومة الصحة ومرفق الإسعاف ومواجهة الطوارئ بالمحافظة.





وقال محافظ قنا، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إنه سيتم توزيع سيارات الإسعاف الجديدة بواقع 3 سيارات بنقطة إسعاف فرشوط و2 سيارات بكلا من ( العركى - جزيرة الحمودي - المراشدة – الوقف الجديدة)، وبذلك يرتفع عدد سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة من 95 إلى 106 سيارات.

وأوضح أن السيارات الجديدة تضم جهاز تنفس صناعى، جهاز صدمات قلبية، جهاز استنشاق بخار لعلاج الأمراض التنفسية ونوبات الربو، جهاز مراقبة المريض لقياس العلامات الحيوية حيث يقوم الجهاز بمراقبة النبض وقياس ضغط الدم وأيضًا يقيس درجة الحرارة ونسبة السكر فى الدم ونسبة الأكسجين فى الدم وحقيبة جبائر لعلاج الكسور.

وأضاف أنه يجرى إنشاء وتطوير 23 نقطة إسعاف ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، منها 15 نقطة إسعاف إنشاء جديد، و8 نقاط إسعاف تطوير شامل، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 15 نقطة إسعاف حتى الآن وجارى تسليمهم لفرع هيئة الإسعاف بقنا.

وأكد، أن المشروعات التى يجرى تنفيذها فى قطاع الإسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة سوف تسهم فى رفع كفاءة مرفق الإسعاف بالمحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله، مشيرًا إلى أن الإسعاف يمثل بداية الطريق للوصول إلى مستوى صحى متميز من خلال وجود سيارات مجهزة ومسعفين مدربين على مستوى عال من التدريب يضمن تقديم العلاج لمرضى ومصابى حالات الطوارئ والحفاظ على حياتهم لحين دخولهم المستشفى لاستكمال العلاج.