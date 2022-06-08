حياة كريمة.. محافظ الفيوم يسلم منازل وأجهزة عرائس لغير القادرات بعزبة عطية

جدة - نرمين السيد - كما سلم 15 جهاز عروسة لغير القادرات المقبلات على الزواج، بتكلفة 300 ألف جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية المركزية، والأستاذة إيمان أحمد زكى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، والأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا والأستاذ محمد جمال المدير التنفيذى بجمعية البر والتقوى، وطه جودة عبد العظيم منسق الجمعية بالفيوم.

تضمنت الفعاليات، تفقد محافظ الفيوم، للمنازل التى تم إعادة بنائها وتطويرها، بعزبة عطية بمنشأة عبد المجيد التابعة للوحدة المحلية بالغرق بمركز إطسا، للوقوف على ما تم بها من أعمال إعمار، وتجهيزات لفرشها، والمتطلبات الأساسية من الأدوات المنزلية والاجهزة الكهربائية، كما قام بتسليم أجهزة العرائس للفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج.

وأشار المحافظ، خلال كلمته إلى أن إعادة إعمار المنازل بعزبة عطية، يأتى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتطوير الريف المصرى، تلك المبادرة التى تعد أكبر مبادرة فى تاريخ مصر، والتى وضعت حلولا جذرية لجميع المشكلات المزمنة، بما يهيئ الحياة الكريمة للمواطنين، من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى من جانب آخر، بما يعود بالنفع على أبناء القرى بشتى مراكز المحافظة، معربا عن بالغ سعادته لمشاركة أهالى القرية فرحتهم بتطوير منازلهم.

وأشاد محافظ الفيوم، بالدور الإيجابى لجمعية البر والتقوى المصرية المركزية فى القطاعين الخدمى والتنموى، والوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية من المواطنين، ومتابعة العمل بالقرى النائية الأكثر احتياجا وما يتبعها من عزب ونجوع، مؤكدا على أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتى تباعاً بمختلف قرى مراكز المحافظة خلال المرحلة المقبلة، موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم، بتوفير مشروعات صغيرة وورش حرفية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لأهالى القرية خاصة السيدات لاعانتهن على مطالب الحياة.

وأضاف المحافظ، أن ما يتم تنفيذه من مشروعات عملاقة على أرض الواقع بالدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، يعد معجزة حقيقية بما تحمل الكلمة من معنى، من خلال التداخلات المجتمعية المتعددة لبناء الإنسان بقرى الريف المصرى، مؤكدا على العمل الجاد بروح الفريق الواحد، ومسارعة الزمن وبذل المزيد من الجهد من خلال التشبيك بين مختلف القطاعات، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية.

وخلال تسليم محافظ الفيوم، للأجهزة المنزلية والكهربائية قدم التهنئة للعرائس متمنيا لهم حياة زوجية سعيدة، مؤكداً على أهمية متابعتهم الدورية لبرامج وزارة الصحة بشأن تنظيم الأسرة، والعمل على توعيتهم من خلال الندوات الإرشادية لمبادرة "2 كفاية"، بمشكلات الزيادة السكانية.

ومن جهته، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية المركزية، الشكر لمحافظ الفيوم، لدعمه الدائم للعمل الخيرى وقضايا المجتمع المدنى، وتذليله العقبات أمامهم لتنفيذ مشروعاتهم الخدمية بالقرى الأكثر احتياجاً، مشيرا إلى أن عمليات الإعمار وإعادة البناء والتطوير والفرش ـ التى نحن بصددها اليوم ـ شملت 12 منزلاً بعزبة عطية بمنشأة عبد المجيد، بتكلفة 960 ألف جنيه، بواقع 80 ألف جنيه لكل منزل، من أصل 50 منزلاً يتم تطويرها وفرشها خلال المرحلة الحالية.

ولفت إلى أن عمليات إعادة الأعمار ورفع كفاءة المنازل تشمل: الإحلال والتجديد، وترميم الجدران، وعمل الأسقف، ونجارة الأبواب والشبابيك، وأعمال المحارة، والتشطيب، وأرضيات السيراميك للحمامات والمطابخ، وفرشها بغرفة نوم رئيسية، وغرفة نوم أطفال، وغرفة استقبال، وبعضاً من المستلزمات والأجهزة المنزلية، وتوصيل الكهرباء ومياه الشرب، موضحاً أنه خلال المرحلة السابقة تم تطوير وفرش 63 منزلاً بمختلف قرى المحافظة، بتكلفة بلغت 5 مليون و40 ألف جنيه.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، أنه تم توفير 15 جهاز عروسة اليوم، بتكلفة 300 ألف جنيه، بواقع 20 ألف جنيه لكل جهاز، ويشمل الجهاز غسالة وثلاجة وبوتاجاز واسطوانة غاز، بجانب بعض المفروشات والأدوات المنزلية، مشيراً إلى أنه ـ خلال الشهرين الماضيين ـ تم تسليم عدد 30 جهاز عروسة بقيمة 600 ألف جنيه، للأولى بالرعاية بمختلف قرى المحافظة، إضافة لعدد 100 مرتبة سرير.