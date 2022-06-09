وزير الخارجية: استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ مهم ونحتاج لتفعيل ما يتم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:26 مساءً - أكدت وزيرة خارجية تنزانيا ليبراتا مولا مولا، على الحاجة لعقد اللجنة المشتركة بين مصر وتنزانيا، لضمان سيرنا على طريق تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، معربة عن سعادتها لدعوة الوزير شكري لزيارة تنزانيا خلال الفترة المقبلة.

فيما أوضح وزير الخارجية سامح شكري في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية تنزانيا، أن استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ مهم ونحتاج لتفعيل ما يتم الاتفاق عليه، فضلا عن التمويل الذي تحتاجه للاعتماد على الطاقة المتجددة، ومحاولة وقف التدهور الحالي باتخاذ إجراءات حاسمة.

وأشار وزير الخارجية، لمشاركة عدد كبير في المؤتمر وهناك اهتمام بالغ به عقب اتفاق باريس، موضحا ان المؤتمر القادم مهم لتنفيذ الالتزامات التي قطعت الدول على نفسها وتوفير الالتزامات المالية للدول خاصة النامية للقيام بمسؤولياتها رغم انها لم تشارك بشكل كبير في مشكلة تغير المناخ، لكن الدول الافريقية تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه المشكلة، وتتطلع للدعم الذي يمكنها من تخفيف وطأة المشكلة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شكرى، أن مصر تتطلع أن يكون هناك صوت مسموع للقارة الأفريقية، مشيرًا إلى انه تشرف بلقاء كامل المجموعة الافريقية في مؤتمر بون، وتابع: سنتعامل مع التحديات التي تخص المناخ، وسيكون للمؤتمر دور هام في دفع الدول لتنفيذ الالتزامات التي قطعتها على نفسها وترجمة مخرجات مؤتمر كوب27 على ارض الواقع.