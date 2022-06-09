رئيس الوزراء ينقل تهنئة الرئيس السيسي إلى نظيره الصومالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:27 مساءً - استقبل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في مراسم تنصيب رئيس الصومال، حيث نقل مدبولي، في بداية اللقاء، تهنئة وتحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أخيه الرئيس شيخ محمود.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتقديم مختلف صور الدعم والمساندة الممكنة للصومال الشقيق، في كل المجالات التنموية والتدريبية والأمنية، مضيفًا أن مصر سوف تستمر على نهجها في مساندة الصومال، والوقوف إلى جانب تطلعات شعبه في التنمية والاستقرار والأمن.

من جانبه، أعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن تقديره البالغ للمشاركة المصرية رفيعة المستوى في مراسم التنصيب نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. كما طلب رئيس الصومال نقل تحياته البالغة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى يحرص دومًا على دعم الصومال في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.

وأشاد شيخ محمود بالدور المصري التاريخي في مساندة الصومال منذ نيله الاستقلال عام ١٩٦٠، مؤكدًا الحاجة إلى الدعم المصري للصومال في كل المجالات التنموية، وكذا في مجال تدريب الكوادر المدنية والأمنية.

واختتم مدبولي لقاءه مع الرئيس الصومالي بنقل دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نظيره الصومالي لزيارة مصر، من أجل التباحث حول الموضوعات التي تهم الشأن الصومالي والعربي.