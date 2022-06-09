وزيرة خارجية تنزانيا: نتطلع للتعاون مع مصر فى مجال تكنولوجيا المعلومات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يونيو 2022 02:27 مساءً - أكد وزير الخارجية سامح شكري وجود تعاون مشترك بين مصر وتنزانيا في عدد من المجالات المختلفة، موضحا أن البلدين يعملان على وضع آلية للتنفيذ الكامل لمجالات التعاون، ومن القضايا المهمة حجم التبادل التجاري، مشيرًا إلى أن مصر وتنزانيا لديهما فرص لتحقيق الاستفادة المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري وهناك فرص للتعاون بين البلدين في مجالات مختلفة.

وأوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع وزيرة خارجية تنزانيا، أن البلدين مستمران فى تعزيز مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

فيما أشارت وزيرة خارجية تنزانيا في المؤتمر الصحفي، أن بلادها تتطلع للتعاون مع مصر في مجالات تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الري، قائلة: "نتطلع لتعزيز التعاون بين مصر وتنزانيا خلال الفترة المقبلة، ونحن ندعو الشركات المصرية للمشاركة في معرضنا الدولي ونتطلع للمشاركة المصرية ونرحب بشركات مصرية في المشاركة بالمعرض الدولي الهام والذي يستضيف مختلف القطاعات من كافة دول العالم".