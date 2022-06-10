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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703378/تعليم-الدقهلية-ينظم-حفل-لختام-الأنشطة-التعليمية-وتكرم-أوائل-الشهادة-الإعدادية

شهدت محافظة الدقهلية اليوم فعاليات حفل اليوم الختامى للأنشطة وتكريم أوائل الطلاب للشهادة الاعدادية، بمدارس مجموعة ٣٠ يونيو (مدرسة الزهراء الرسمية للغات ومدرسة الهدى والنور)، بحضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جاء ذلك في إطار توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى بالاهتمام بالأنشطة وفى إطار اهتمام مديرية التربية والتعليم والأنشطة.

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وحضر الحفل المستشار هشام جعفر مدير مجموعة مدارس ٣٠ يونيو بالوزارة، والدكتور عصام عمارة مدير التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم والدكتور سيد درويش مدير إدارة شرق التعليمية، وعادل فؤاد مدير إدارة غرب التعليمية، وشمل الحفل فقرات فنية وغنائية، كما شهد الحفل تكريم أوائل الشهادة الإعدادية بمدارس مجموعة 30 يونيو.

هدية من وزير التربية والتعليم الفني للطلبة المتفوقين

وقدم مدير مجموعة مدارس 30 يونيو بالوزارة، فى نهاية الحفل هدية من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للطلبة المتفوقين شهادات تقدير وتخفيض ٢٥٪؜من المصروفات لأوائل الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية وإعفاء كامل لأوائل الشهادة الإعدادية بالمديريات بالصف الأول الثانوى.