«تمثيل مصر فى الخارج»..7 اختصاصات للجنة الأولمبية المصرية بقانون الرياضة الجديد

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القاهرة في الجمعة 10 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703399/تمثيل-مصر-فى-الخارج7-اختصاصات-للجنة-الأولمبية-المصرية-بقانون-الرياضة-الجديد

تضمنت المادة 36، من التعديلات المقدمة على مشروع قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة ٢٠١٧، اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية، حيث أنه من المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشباب والرياضة بالاشتراك مع مكتـب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عـن مشروع القانون.

دوت الخليج

7 اختصاصات للجنة الأولمبية المصرية بقانون الرياضة الجديد

1- تنميــة الحركــة الأولمبيــة فــي جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايتها والمحافظة علــى القواعــد والمبــادئ الأولمبية.

2 -تنظــيم النشــاط الرياضي الأولمبي فــى البلاد وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات الأعضاء. 3 -تمثيـل جمهوريـة مصـر العربيــة فـى الـدورات الأولمبيــة والعالميـــــة والقارية والإقليميـة الخاصة بالألعاب الرياضية، سـواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل علي تنظيمها فــى جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

4 -الإشتراك فى الإشراف على إعداد إعـداد الفـرق، التـي تقـرر اللجنة اشتراكها فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، وإختيار ممثلي جمهورية مصـر العربيـة فـي هذو الدو ارت طبقا ً للقواعـد والأنظمـة المقـررة فـي اللجنـة الأولمبيــة الدوليــة ولجــان الــدورات العالميــة والإقليميــة والقاريــة، واقتــراح تمثيــل الاتحــادات فــي الاشتراك فــى المـؤتمرات والاجتماعـات الدوليـة أو العالميـة أو القاريـة أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية.

5-الاشتراك مع الإتحـادات الرياضـية الأوليمبيـة فـى وضـع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية داخل الجمهورية أو خارجها أو تلك المتعلقــة بالنشــاط الأولمبــي والأقليمي. 6 -الاشتراك مع الاتحادات الرياضـية الاولمبيـة فـي وضـع برامجها الخاصة بالنشا الأولمبي والإقليمي.

7 -الإذن لهــــا بحمـــل الشارات الألولمبيــــة المعترف بهــــا والمنصوص عليهـا واستعمالها للقواعد طبقا فـى الميثـاق الأولمبي.

ولا يجــــوز لأي هيئــــة رياضـية أن تتســــمى باســــم اللجنــــة الأولمبية.

وتعمــل الدولــة علــى تــوفير الاعتمــادات الماليــة التــي تكفــي لتغطيـــة أنشـــطة اللجنـــة الأولمبيــــة المصـــرية والاتحــــادات الرياضية، وذلك فى حـدود الإمكانـات المتاحـة للدولـة، وتقـدر تلـك الاعتمـادات فـي ضـوء خطـ وبـرامج اللجنـة الأولمبيـة المصرية والاتحادات والتى يتم اعتمادها بالتنسيل مع الجهة ويكـون الصـرف منهـا وفقـا للـوائح الماليـة ، الإداريـة المركزيـة التى تعتمد من الوزير المختص.