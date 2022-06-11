توريد 172 ألف طن قمح إلى صوامع الغربية

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة التموين بالغربية المهندس محمد أبو هاشم إنه جرى توريد نحو 172 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم السبت، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.





وأضاف أبو هاشم - فى تصريح اليوم - أن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشون وهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح مقدر بنحو 246 ألف طن. وطالب المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

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