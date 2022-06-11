المنيا: تحرير 376 مخالفة وإعدام 1993 كجم مواد غذائية خلال حملات رقابية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 11 يونيو 2022 05:22 مساءً - قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا، تواصل تكثيف حملات المرور الميداني على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، للتأكد من جودة السلع والمواد الغذائية، حرصاً على سلامة الغذاء، وتطبيق احكام القانون حيال المخالفين، لضمان سلامة وصحة المواطنين.

من جانبها، نفذت المديرية حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق والمنشآت الغذائية والمحال التجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين، وحفاظا على الصحة العامة لهم.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 852 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 376 محضر للمخالفات المضبوطة، وتنوعت المخالفات بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 16 منشأة تعمل بدون ترخيص وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشآت.