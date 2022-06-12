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القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 04:46 مساءً - محمد السيد - /703814/استغلال-الإمكانيات-السياحية-بالمنيا-وإنشاء-قصر-ثقافة-قها-وتشغيل-الطريق-الصحراوي-الشرقي-الشيوخ-يوافق-على-9-اقتراحات-مقدمة-من-النواب-ويحيلها-للحكومة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم 9 تقارير من اللجان النوعية عن اقتراحات برغبة مقدمة النواب، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية بالمنيا وإنشاء قصر ثقافة قها، إضافة إلى تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي، للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.

الشيوخ يوافق على 9 اقتراحات مقدمة من النواب ويحيلها للحكومة

دوت الخليج

وجاءت تفاصيل تلك التقارير كالتالي:

تقريران للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب نصيف حفناوى العفيفي، بشأن إنشاء قصر ثقافة قها ومن النائب محمد صلاح البدرى، بشأن استغلال الإمكانيات السياحية لمحافظة المنيا.

تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي

تقريران للجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد البنا، بشأن أهمية تشغيل الطريق الصحراوي الشرقي المتفرع من طريق سفاجا قنا، والذي يصل الى الأقصر ومن النائب محمد حمزة، بشأن معاملة ريف الإسكندرية كباقي القرى بمصر في أعمال البناء.

تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بالمسـتشـفيات

تقرير للجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى، بشأن تشكيل فرق تغذية إكلينيكية بكل المسـتشـفيات والوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، مكونة من الأطباء والصيادلة الإكلينيكيين وأخصائيين التغذية العلاجية والتمريض لتلبية حاجه الحالات المرضية الحرجة أو حتى حاجة المرضى المترددين على العيادات الخارجية من حالات السمنة والنحافة والأمراض المزمنة وحالات سوء التغذية عند الرضع وطلبة المدارس والمراهقين.

تقريران للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب أكمل نجاتي بشأن تفعيل نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية طبقا لما ورد بالقانون 67 لسنة ٢٠١٦، لما يمثله من احد عوامل التحفيز للالتزام بإصدار الفواتير الضريبية مما يسهم بزيادة الالتزام الطوعي لدى الممولين، وكذلك الاقتراح برغبة عن صـدور الكتاب الدوري رقم 5 لسنة ٢٠٢١ ببعض الالتزامات الضريبية المقررة قانونا على الجمعيات الاهلية الصادر بشـأنها قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019.

تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن تقديم تسهيلات بنكية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية للأفراد بالتقسيط.

تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الاقتراح برغبة المقدم النائب رزق علواني والنائب صالح سلطان بشأن دراسة وتفعيل وانشاء مكتب تأمينات مطور بمركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح.