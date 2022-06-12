التعليم تعلن مواعيد ومقار اعتذارات امتحانات الثانوية العامة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 12 يونيو 2022 05:22 مساءً - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواعيد والمقار النهائية لتقديم الاعتذارات عن المشاركة في أعمال الثانوية العامة، وذلك بالقرب مع موعد الامتحانات التي تعقد ورقياً بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية.

وأكدت الوزارة في خطاب رسمي، أن مواعيد اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2022 تبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 14 يونيو الجاري حتى يوم الخميس الموافق 15 من نفس الشهر.

وحددت وزارة التربية والتعليم مقار تقديم اعتذارات الثانوية العامة 2022 في مختلف المحافظات.

محافظة الدقهلية

مدرسة الشهيد محمد جمال سليم الإعدادية بنين شارع الجلاء أمام كلية السياحة والفنادق

محافظة الشرقية

مدرسة الزقازيق الثانوية بنين العسكرية بجوار مديرية التربية والتعليم

محافظة الغربية

مدرسة الأقباط الإعددية بنات طنطا شارع كفر عصام

محافظة دمياط

مدرسة دمياط الثانوية العسكرية شارع عبدالعال حلمي بجوار مديرية التربية والتعليم

محافظة الإسماعيلية

المشير أحمد إسماعيل الثانوية العسكرية بنين بجوار منشية الشهداء شارع المشير عبدالحكيم عامر

محافظة السويس

مدرسة القناة الابتدائية محيط مساكن الغريب مساكن اللوكس بجوار مقر النيابة الإدارية

محافظة بورسعيد

مدرسة إبراهيم الرفاعي الرسمية للغات مساكن بنك الإسكان بجوار مديرية التربية والتلعيم

محافظة شمال سيناء

مدرسة عباس صالح الابتدائية العريش ضاحية الجيش بجوار مدرسة الألفى ثانوية بنات

محافظة جنوب سيناء

مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء مكتب شئون الطلاب مبنى المديرية

تعليمات قبول الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022

الحالات المرضية تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية

-وجود طفل رضيع حتى عامين

-صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل

-وفاة الزوج

تقديم صورة من شهادة وفاة الزوح وصورة بطاقة الزوجة

-عمل الزوج بمنطقة نائية

خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه مازال على قوة العمل حتى تاريخ وصورة بطاقة الزوجة

-سفر الزوج للخارج

صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة

-رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً والأزواج أصحاب الأمراضي السرطانية

تقرير طبي معتمد

-ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات «يقبل اعتذار أحدهما»

يتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب من الطرف الأخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوج والرقم القومي وإقرار من أحدهما يتعهد فيه بتنفيذ الندب الصادر له