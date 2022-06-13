وزير الأوقاف: مصر ذات تاريخ عريق فى تكريم المرأة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن العلاقة بين الرجل والمرأة ليست علاقة صراع ولا يجب أن تكون، وذلك من منطلق قول المولى عز وجل: "وجعل بينكم مودة ورحمة"، كما أن العلاقة بين الرجل والمرأة ينبغى أن تدور بين الحق والواجب امتثالا لقول الله تعالى: "ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف"، فالعلاقات بين الرجل والمرأة تكاملية.





وشدد وزير الأوقاف فى كلمته اليوم الإثنين، بافتتاح ندوة تثقيفية بعنوان: "المرأة بين التمكين والحماية"، أن مصر ذات تاريخ عريق فى تكريم المرأة.

ولفت الدكتور محمد مختار جمعة إلى أن الإسلام كرم المرأة أما، وأختا، وبنتا، وزوجة، ومشاركة فى الحياة وبناء الأوطان، فأوصى بها فى كل الأحوال، فالأم محل الإكرام والتقدير، وعندما جاء رجل يسأل النبى "صلى الله عليه وسلم" من أحق الناس بحسن صحابتى؟ قال: "أأمك"أ، قال: ثم من؟ قال: "أمك"أ، قال: ثم من؟ قال: "أمك"، قال: ثم من؟ قال: "أبوك"، ويقول "صلى الله عليه وسلم": "من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها أدخله الله الجنة"، ويقول"صلى الله عليه وسلم": "اللهم إنى أحرج حق الضعيفين: المرأة واليتيم"، ويقول الحق سبحانه فى كتابه العزيز: "ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير".

وأوضح وزير الأوقاف أن الإسلام حفظ للمرأة كرامتها، وعرف التاريخ الإسلامى لها مكانتها وقدرها، ولم يكن دورها أبدا هامشيا، فقد أسهمت المرأة فى بناء الحضارة الإسلامية إسهاما كبيرا من خلال أدوارها المختلفة، فكان لها دورها فى بناء المجتمع بكل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية، ومصر ذات تاريخ عريق فى تكريم المرأة، فهى حاضنة الأجيال ومنشئة الأبطال، وهى التى تحافظ على الأسرة وتحميها من الفرقة والشتات، وهى العنصر الأساسى لبنائها وتشكيلها، تربى وتعلم، وتلقن المبادئ لطفلها الذى يكبر ويتطور فى سائر الأيام.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن وزارة الأوقاف تولى المرأة تقديرا كبيرا واعظة وقيادية بالوزارة، حيث تم الدفع بأكثر من "14" قيادة نسائية فى الهيكل التنظيمى بالأوقاف، كما أصدرت وزارة الأوقاف ضمن سلسلة "رؤية" للفكر المستنير كتابين هامين الأول بعنوان: "نساء على عرش مصر"، والثانى بعنوان: "المرأة ودورها فى الدولة الوطنية"، كما لفت إلى الدور البارز الذى تؤديه واعظات الأوقاف بالمساجد بصفة عامة ومن خلال البرنامج الصيفى للأطفال بصفة خاصة.

وجرت أعمال الندوة بحضور الدكتورة شيماء نعيم مدير عام التخطيط بالمجلس القومى للمرأة ومتخصص فى عرض الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، والدكتورة هالة يسرى أستاذ علم الاجتماع ورئيس لجنة المرأة الريفية، والدكتورة أنهار حجازى أستاذ الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، والدكتورة رقية حسين شلبى أستاذ البيولوجية الجزئية والعميد السابق لكلية التربية بنات جامعة عين شمس، والكاتبة الصحفية سمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء، والدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، والدكتورة آمال نمر أستاذ الصحة والتغذية، والدكتورة أحلام مرسى السنطاوى مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنوفية، والمهندسة رشا سمير عضو المجلس القومى للمرأة، والدكتورة نشوى الحوفى، وعدد من القيادات والكوادر النسائية بوزارة الأوقاف والمجلس القومى للمرأة.